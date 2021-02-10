THE MOLE AGENT–ŞİLİ

(El agente popo)



Dünya prömiyerini 2020 yılında Sundance Film Festivali’nin Dünya Sineması Belgesel Yarışması’nda yapan ‘The Mole Agent’, National Board of Review tarafından yılın en iyi 5 yabancı filminden biri olarak belirlendi. Şili’de bir dedektif, yaşlı insanların taciz edildiğine dair kuşkular nedeniyle araştırdığı bakımevine istihbarat için bir ‘köstebek’ yerleştirir. San Sebastian Film Festivali’nde Seyirci Ödülü’nü kazanan ‘The Mole Agent’, 2020 yılının en iyi belgesellerinden biri olarak kabul ediliyor.