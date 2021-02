NIGHT OF THE KINGS-FİLDİŞİ SAHİLİ

(La Nuit des rois)



Philippe Lacôte’un yazıp yönettiği ‘Night of the Kings’, Fildişi Sahili’nde ormanın ortasında mahkûmların yönettiği cezaevine gönderilen genç bir adamın öyküsünü anlatıyor.. Başrolde Fransız aktör Denis Lavant’ın oynadığı film, dünya prömiyerini Venedik’te yaptıktan sonra Toronto, New York, Chicago, Busan ve Sundance gibi festivallerde gösterildi.