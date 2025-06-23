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        Haberler Bilgi Magazin 7. Koğuştaki Mucize filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? 7. Koğuştaki Mucize gerçek hikaye mi?

        7. Koğuştaki Mucize filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        7. Koğuştaki Mucize filmi 23 Haziran Pazartesi akşamı beyaz perdenin ardından, televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmin senaryosu Kubilay Tat tarafından kaleme alınırken yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin üstlendi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "7. Koğuştaki Mucize filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte 7. Koğuştaki Mucize filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 18:32 Güncelleme: 23.06.2025 - 18:32
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        1

        2019 yılı Ekim ayında vizyona giren 7. Koğuştaki Mucize filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur’un başrollerini üstlendiği film, Güney Kore yapımı Miracle in Cell No.7'den uyarlanmıştır. Peki, "7. Koğuştaki Mucize filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? 7. Koğuştaki Mucize gerçek hikaye mi?" İşte detaylar...

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        7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Mehmet koyuncu, kısaca Memo, zihinsel engelli biridir. Kızı Ova ve Babaannesi Fatma Nine ile birlikte Muğla'da bir kasaba da yaşar. Memo çobanlık yaparak ailesini geçindirmektedir. 23 Nisan günü, bölgenin sıkı yönetim komutanı ailesi ile birlikte ormanda piknik yapmaktadır. Memo orada koyunları otlatırken çocuklar onu görür ve onunla oynamaya başlar. Sonra hepsi yemeğe döner. Komutanın küçük kızı Memo ile yakalamaca oynarken çıktığı kayalıklardan düşer ve kafası kayaya çarptıktan sonra denize düşer. Memo peşinden denize atlayarak onu çıkarır ama kız ölmüştür. Kızını Memo'nun kollarında ölü gören komutan Memo'nun kızını öldürdüğünü düşünür ve onun idam edilmesini ister. İşkence ve kötü muamele gören Memo mahkemeye çıkarılır ve idam cezasına çarptırılır. Arkadaşları ve ailesi memo'nun suçsuz olduğunu bilir ve onu kurtarmanın yollarını ararlar.

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        7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Aras Bulut İynemli: Memo

        Nisa Sofiya Aksongur: Ova

        Celile Toyon: Fatma Nene

        İlker Aksum: Askorozlu

        Mesut Akusta: Yusuf

        Deniz Baysal: Öğretmen Mine

        Yurdaer Okur: Yarbay Aydın

        Sarp Akkaya: Müdür Nail

        Yıldıray Şahinler: Hafız

        Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk

        Ferit Kaya: Ali

        Serhan Onat: Meydancı Selim

        Emre Yetim: Ayna

        Gülçin Kültür Şahin: Hatice

        Cankat Aydos: Kaçak Asker

        Doğukan Polat: Tevfik

        Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği

        Serhat Üstündağ

        Nadi Güler

        Özgür Dereli

        Basri Albayrak

        Özgür Avşar

        Mert Zaim

        Serdar Akülker

        4

        7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE GERÇEK HAYAT HİKAYESİ Mİ?

        7. Koğuştaki Mucize filminin konusu gerçek hikaye değildir. Güney Kore yapımı Miracle in Cell No 7 adlı filmden aynı adla uyarlanmıştır.

        5

        7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        2019 yılında vizyona giren 7. Koğuştaki Mucize'nin çekimleri Muğla'da ve İstanbul Beykoz'da özel olarak hazırlanan platoda gerçekleşti.

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