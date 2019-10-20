Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, İlker Aksum, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya ve Mesut Akusta gibi isimlerin yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize film ekibinin tüm kadrosu da sinema salonunda yerini alarak seyirciyle birlikte filmi izledi.

Duygu dolu anların yaşandığı filmin çıkışında seyirci ile sohbet eden ekip, tüm sinema seyircisine filme gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ederek selfie çekti.

"BU BAŞARI EKİP İŞİ"

Sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu kadrosundan Aras Bulut İynemli, "Bir hafta geçti, seyircimiz filme büyük bir ilgi gösterdi. Bu başarı ekip işi, çok emek harcadık. Emeklerimizin karşılığını almak, insanların beğenisini görmek çok keyifli. İyi ki geldiniz" şeklinde konuştu.

"HEPİMİZ BÜYÜK ÇABALAR HARCADIK"

İzleyenleri ağlatan çocuk başrol oyuncu Nisa Sofiya Aksongur ise, "Hepimiz büyük çabalar harcadık. Çekimler uzun sürdü, çok eğlendik. Başka bir şey söylenmez, filmi izlediler. Söylenecek bir şey yok" diyerek tüm salonu kahkahaya boğarak alkış aldı.