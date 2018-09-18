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70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı ödülle döndü

18.09.2018 - 09:58 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Bu yıl 70'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Colin Jost and Michael Che'nin sunuculuğunu üstlendiği Emmy Ödülleri'ne 22 adaylıkla Game of Thrones damga vurdu. Toplamda 9 ödülle dönen fenomen dizinin Tyrion Lannister'ı Peter Dinklage, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Drama dalında en iyi kadın oyuncu The Crown dizisindeki performansıyla Claire Foy olurken, en iyi erkek oyuncu ise The Americans ile Matthew Rhys seçildi. İşte 70. Emmy Ödülleri'ni kazananlar ve Emmy 2018'de öne çıkanlar...

  • 1 70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı ödülle döndü
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    ABD televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden kabul edilen Emmy'nin kazananları belli oldu. Bu yıl 70'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri Los Angeles'daki Microsoft Tiyatrosu'nda gerçekleşen törenle sahiplerine takdim edildi.

  • 2 70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı ödülle döndü
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    Gecenin en konuşulan yapımı kuşkusuz Game of Thrones'tu. 22 dalda adaylığı bulunan dizi, 9 ödülle törenden ayrıldı. Dizi oyuncularından Peter Dinklage, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

     

  • 3 70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı ödülle döndü
    3 | 29

    Drama dalında en iyi kadın oyuncu The Crown dizisindeki performansıyla Claire Foy oldu. Kraliçe 2. Elizabeth'i canlandıran Foy, ilk Emmy Ödülü'nü de kazanmış oldu. En iyi erkek oyuncu ise The Americans ile Matthew Rhys seçildi. 

     

  • 4 70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı ödülle döndü
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    The Oscars ilen En İyi Varyete Özel Programı Yönetmeni ödülü kazanan Glenn Weiss'ın iki hafta önce hayatını kaybeden annesinin yüzüğüyle kız arkadaşına sahnede evlilik teklif etmesi geceye damgasını vurdu.

  • 5 70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı ödülle döndü
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    1976 yılında Happy Days’deki rolüyle Emmy adaylığı alan Henry Winkler, 41 yıl sonra Emmy Ödülünü kazandı.

     

  • 6 70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı ödülle döndü
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    Westworld dizisindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Thandie Newton, teşekkür konuşması esnasında, yaptığı konuşmasında ağzından küfür kaçırdı. İşte 70. Emmy Ödüllerini kazananlar...

     

  • 7 70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı ödülle döndü
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    EN İYİ DRAMA

    Kazanan: Game of Thrones (HBO)

    Diğer adaylar
    The Americans (FX Networks)
    The Crown (Netflix)
    The Handmaid's Tale (Hulu)
    Stranger Things (Netflix)
    This Is Us (NBC)
    Westworld (HBO)

     

  • 8 70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı ödülle döndü
    8 | 29

    EN İYİ KOMEDİ

    Kazanan: The Marvelous Mrs. Maisel

    Diğer adaylar
    Atlanta (FX Networks)
    Barry (HBO)
    Black-ish (ABC)
    Curb Your Enthusiasm (HBO)
    GLOW (Netflix)
    Silicon Valley (HBO)
    Unbreakable Kimmy Schmidt (Netflix)

     

  • 9 70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı ödülle döndü
    9 | 29

    EN İYİ MİNİ DİZİ

    Kazanan: "The Assassination of Gianni Versace: An American Crime Story

    Diğer adaylar
    The Alienist
    Genius: Picasso
    Godless"
    Patrick Melrose

     

  • 10 70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı ödülle döndü
    10 | 29

    EN İYİ TV FİLMİ

    Kazanan: USS Callister (Black Mirror)

    Diğer adaylar
    Fahrenheit 451
    Flint
    Paterno
    The Tale

  • 11 70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı ödülle döndü
    11 | 29

    EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA)

    Kazanan: Claire Foy, The Crown

    Diğer adaylar
    Tatiana Maslany, Orphan Black
    Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale
    Sandra Oh, Killing Eve
    Keri Russell, The Americans"
    Evan Rachel Wood, Westworld

  • 12 70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı ödülle döndü
    12 | 29

    EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA)

    Kazanan: Matthew Rhys, The Americans

    Diğer adaylar

    Jason Bateman, Ozark
    Sterling K. Brown, This Is Us
    Ed Harris, Westworld
    Milo Ventimiglia, This Is Us
    Jeffrey Wright, Westworld

  • 13 70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı ödülle döndü
    13 | 29

    EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ)

    Kazanan: Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

    Diğer adaylar
    Pamela Adlon, Better Things
    Allison Janney, Mom
    Issa Rae, Insecure
    Tracee Ellis Ross, black-ish
    Lily Tomlin, Grace and Frankie

  • 14 70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı ödülle döndü
    14 | 29

    EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)

    Kazanan: Bill Hader, Barry

    Diğer adaylar

    Anthony Anderson, black-ish
    Ted Danson, The Good Place
    Larry David, Curb Your Enthusiasm"
    Donald Glover, Atlanta
    William H. Macy, Shameless

  • 15 70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı ödülle döndü
    15 | 29

    EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA FİLM)

    Kazanan: Regina King, "Seven Seconds"

    Diğer adaylar
    Jessica Biel, The Sinner
    Laura Dern, The Tale
    Michelle Dockery, Godless
    Edie Falco, Law & Order True Crime: The Menendez Murders
    Sarah Paulson, American Horror Story: Cult

  • 16 70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı ödülle döndü
    16 | 29

    EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA FİLM)

    Kazanan: Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

    Diğer adaylar
    Antonio Banderas, Genius: Picasso
    Benedict Cumberbatch, Patrick Melrose
    Jeff Daniels, The Looming Tower
    John Legend, Jesus Christ Superstar Live in Concert
    Jesse Plemons, USS Callister (Black Mirror)

  • 17 70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı ödülle döndü
    17 | 29

    EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA FİLM)

    Kazanan: Merritt Wever, Godless

    Diğer adaylar
    Sara Bareilles, Jesus Christ Superstar Live In Concert
    Penelope Cruz, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
    Judith Light, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
    Adina Porter, American Horror Story: Cult
    Letitia Wright, Black Mirror (Black Museum)

  • 18 70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı ödülle döndü
    18 | 29

    EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA FİLM)

    Kazanan: Jeff Daniels, Godless

    Diğer adaylar
    Brandon Victor Dixon, Jesus Christ Superstar Live in Concert
    John Leguizamo, Waco
    Ricky Martin, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
    Edgar Ramirez, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
    Michael Stuhlbarg, The Looming Tower
    Finn Wittrock, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

  • 19 70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı ödülle döndü
    19 | 29

    EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (DRAMA)

    Kazanan: Thandie Newton, "Westworld"

    Diğer adaylar
    Alexis Bledel, The Handmaid's Tale
    Millie Bobby Brown, Stranger Things
    Ann Dowd, The Handmaid's Tale
    Lena Headey, Game of Thrones
    Vanessa Kirby, The Crown"
    Yvonne Strahovski, The Handmaid's Tale

  • 20 70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı ödülle döndü
    20 | 29

    EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (DRAMA)

    Kazanan: Peter Dinklage, Game of Thrones

    Diğer adaylar
    Nikolaj Coster-Waldau, Game of Thrones
    Joseph Fiennes, The Handmaid's Tale
    David Harbour, Stranger Things
    Mandy Patinkin, Homeland
    Matt Smith, The Crown

  • 21 70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı ödülle döndü
    21 | 29

    EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (KOMEDİ)

    Kazanan: Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

    Diğer adaylar

    Zazie Beetz, Atlanta
    Aidy Bryant, Saturday Night Live
    Betty Gilpin, GLOW
    Leslie Jones, Saturday Night Live
    Kate McKinnon, Saturday Night Live
    Laurie Metcalf, Roseanne
    Megan Mullally, Will & Grace

  • 22 70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı ödülle döndü
    22 | 29

    EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)

    Kazanan: Henry Winkler, "Barry"

    Diğer adaylar
    Anthony Anderson, black-ish
    Ted Danson, The Good Place
    Larry David, Curb Your Enthusiasm
    Donald Glover, Atlanta
    William H. Macy, Shameless

  • 23 70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı ödülle döndü
    23 | 29

    EN İYİ YÖNETMEN (DRAMA)

    Stephen Daldry, The Crown

  • 24 70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı ödülle döndü
    24 | 29

    EN İYİ SENARYO

    Joel Fields ve Joe Weisberg, The Americans

     

  • 25 70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı ödülle döndü
    25 | 29

    EN İYİ KOMEDİ SENARYOSU

    Amy Sherman-Palladino, The Marvelous Mrs. Maisel

  • 26 70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı ödülle döndü
    26 | 29

    EN İYİ YÖNETMEN (KOMEDİ)

    Amy Sherman-Palladino, The Marvelous Mrs. Maisel

  • 27 70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı ödülle döndü
    27 | 29

    EN İYİ REALITY YARIŞMA

    RuPaul's Drag Race

  • 28 70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı ödülle döndü
    28 | 29

    EN İYİ VARYETE SKEÇ PROGRAMI

    Saturday Night Live

  • 29 70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı ödülle döndü
    29 | 29

    EN İYİ TALK SHOW PROGRAMI

    Last Week Tonight / John Oliver

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