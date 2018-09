18 | 29

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA FİLM)

Kazanan: Jeff Daniels, Godless

Diğer adaylar

Brandon Victor Dixon, Jesus Christ Superstar Live in Concert

John Leguizamo, Waco

Ricky Martin, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Edgar Ramirez, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Michael Stuhlbarg, The Looming Tower

Finn Wittrock, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story