70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı ödülle döndü

Bu yıl 70'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Colin Jost and Michael Che'nin sunuculuğunu üstlendiği Emmy Ödülleri'ne 22 adaylıkla Game of Thrones damga vurdu. Toplamda 9 ödülle dönen fenomen dizinin Tyrion Lannister'ı Peter Dinklage, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Drama dalında en iyi kadın oyuncu The Crown dizisindeki performansıyla Claire Foy olurken, en iyi erkek oyuncu ise The Americans ile Matthew Rhys seçildi. İşte 70. Emmy Ödülleri'ni kazananlar ve Emmy 2018'de öne çıkanlar...