70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı ödülle döndü
18.09.2018 - 09:58 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Bu yıl 70'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Colin Jost and Michael Che'nin sunuculuğunu üstlendiği Emmy Ödülleri'ne 22 adaylıkla Game of Thrones damga vurdu. Toplamda 9 ödülle dönen fenomen dizinin Tyrion Lannister'ı Peter Dinklage, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Drama dalında en iyi kadın oyuncu The Crown dizisindeki performansıyla Claire Foy olurken, en iyi erkek oyuncu ise The Americans ile Matthew Rhys seçildi. İşte 70. Emmy Ödülleri'ni kazananlar ve Emmy 2018'de öne çıkanlar...
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ABD televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden kabul edilen Emmy'nin kazananları belli oldu. Bu yıl 70'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri Los Angeles'daki Microsoft Tiyatrosu'nda gerçekleşen törenle sahiplerine takdim edildi.
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Gecenin en konuşulan yapımı kuşkusuz Game of Thrones'tu. 22 dalda adaylığı bulunan dizi, 9 ödülle törenden ayrıldı. Dizi oyuncularından Peter Dinklage, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.
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Drama dalında en iyi kadın oyuncu The Crown dizisindeki performansıyla Claire Foy oldu. Kraliçe 2. Elizabeth'i canlandıran Foy, ilk Emmy Ödülü'nü de kazanmış oldu. En iyi erkek oyuncu ise The Americans ile Matthew Rhys seçildi.
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The Oscars ilen En İyi Varyete Özel Programı Yönetmeni ödülü kazanan Glenn Weiss'ın iki hafta önce hayatını kaybeden annesinin yüzüğüyle kız arkadaşına sahnede evlilik teklif etmesi geceye damgasını vurdu.
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1976 yılında Happy Days’deki rolüyle Emmy adaylığı alan Henry Winkler, 41 yıl sonra Emmy Ödülünü kazandı.
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Westworld dizisindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Thandie Newton, teşekkür konuşması esnasında, yaptığı konuşmasında ağzından küfür kaçırdı. İşte 70. Emmy Ödüllerini kazananlar...
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EN İYİ DRAMA
Kazanan: Game of Thrones (HBO)
Diğer adaylar The Americans (FX Networks) The Crown (Netflix) The Handmaid's Tale (Hulu) Stranger Things (Netflix) This Is Us (NBC) Westworld (HBO)
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EN İYİ KOMEDİ
Kazanan: The Marvelous Mrs. Maisel
Diğer adaylar Atlanta (FX Networks) Barry (HBO) Black-ish (ABC) Curb Your Enthusiasm (HBO) GLOW (Netflix) Silicon Valley (HBO) Unbreakable Kimmy Schmidt (Netflix)
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EN İYİ MİNİ DİZİ
Kazanan: "The Assassination of Gianni Versace: An American Crime Story
Diğer adaylar The Alienist Genius: Picasso Godless" Patrick Melrose
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EN İYİ TV FİLMİ
Kazanan: USS Callister (Black Mirror)
Diğer adaylar Fahrenheit 451 Flint Paterno The Tale
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EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA)
Kazanan: Claire Foy, The Crown
Diğer adaylar Tatiana Maslany, Orphan Black Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale Sandra Oh, Killing Eve Keri Russell, The Americans" Evan Rachel Wood, Westworld
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EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA)
Kazanan: Matthew Rhys, The Americans
Diğer adaylar
Jason Bateman, Ozark Sterling K. Brown, This Is Us Ed Harris, Westworld Milo Ventimiglia, This Is Us Jeffrey Wright, Westworld
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EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ)
Kazanan: Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel
Diğer adaylar Pamela Adlon, Better Things Allison Janney, Mom Issa Rae, Insecure Tracee Ellis Ross, black-ish Lily Tomlin, Grace and Frankie
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EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)
Kazanan: Bill Hader, Barry
Diğer adaylar
Anthony Anderson, black-ish Ted Danson, The Good Place Larry David, Curb Your Enthusiasm" Donald Glover, Atlanta William H. Macy, Shameless
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EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA FİLM)
Kazanan: Regina King, "Seven Seconds"
Diğer adaylar Jessica Biel, The Sinner Laura Dern, The Tale Michelle Dockery, Godless Edie Falco, Law & Order True Crime: The Menendez Murders Sarah Paulson, American Horror Story: Cult
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EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA FİLM)
Kazanan: Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Diğer adaylar Antonio Banderas, Genius: Picasso Benedict Cumberbatch, Patrick Melrose Jeff Daniels, The Looming Tower John Legend, Jesus Christ Superstar Live in Concert Jesse Plemons, USS Callister (Black Mirror)
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EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA FİLM)
Kazanan: Merritt Wever, Godless
Diğer adaylar Sara Bareilles, Jesus Christ Superstar Live In Concert Penelope Cruz, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story Judith Light, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story Adina Porter, American Horror Story: Cult Letitia Wright, Black Mirror (Black Museum)
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EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA FİLM)
Kazanan: Jeff Daniels, Godless
Diğer adaylar Brandon Victor Dixon, Jesus Christ Superstar Live in Concert John Leguizamo, Waco Ricky Martin, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story Edgar Ramirez, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story Michael Stuhlbarg, The Looming Tower Finn Wittrock, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
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EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (DRAMA)
Kazanan: Thandie Newton, "Westworld"
Diğer adaylar Alexis Bledel, The Handmaid's Tale Millie Bobby Brown, Stranger Things Ann Dowd, The Handmaid's Tale Lena Headey, Game of Thrones Vanessa Kirby, The Crown" Yvonne Strahovski, The Handmaid's Tale
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EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (DRAMA)
Kazanan: Peter Dinklage, Game of Thrones
Diğer adaylar Nikolaj Coster-Waldau, Game of Thrones Joseph Fiennes, The Handmaid's Tale David Harbour, Stranger Things Mandy Patinkin, Homeland Matt Smith, The Crown
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EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (KOMEDİ)
Kazanan: Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel
Diğer adaylar
Zazie Beetz, Atlanta Aidy Bryant, Saturday Night Live Betty Gilpin, GLOW Leslie Jones, Saturday Night Live Kate McKinnon, Saturday Night Live Laurie Metcalf, Roseanne Megan Mullally, Will & Grace
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EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)
Kazanan: Henry Winkler, "Barry"
Diğer adaylar Anthony Anderson, black-ish Ted Danson, The Good Place Larry David, Curb Your Enthusiasm Donald Glover, Atlanta William H. Macy, Shameless
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