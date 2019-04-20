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700 yıllık medreseye yapılan tuvalet Anayasa Mahkemesi yolunda

Bursa’da çocuk kütüphanesi olarak kullanılan 700 yıllık Lala Şahin Paşa Medresesi’nin içine inşa edilen tuvalet, bir vatandaşın ferdî başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.

Giriş: 20.04.2019 - 11:19 | Güncelleme:
İHA

Şimdilerde Lala Şahin Paşa Çocuk Kütüphanesi olarak kullanılan tarihi medresede yapılan restorasyon Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Osmangazi ilçesi Saltanat Kapısı’nın hemen yanındaki medreseye, 23.12.2006’da 2059 sayılı Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile restorasyon çalışması yapılmıştı. Bu kararda restorasyon projesi üzerinde belirtilen kısmi kamulaştırmanın Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılmasına karar verildi.

İHA'nın haberine göre, kararda açıkça belirtilmemesi ve sadece tesisat izni verilmesine rağmen içeriye tuvalet inşa edilmesi vatandaşların ve bölge sakinlerinin tepkisine yol açmıştı.



Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Üyesi ve Bursa Kent Konseyi Tarihi Kültürel Miras Üyesi Ali Turan, 23.03.2007’de restorasyon kararı verildikten sonra anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle süreci yargıya götürdü. Fakat yürütmenin durdurulması talebinin reddi üzerine restorasyon ve tesisat çalışmaları sürerek, medresenin içine tuvalet inşa edilmesinin önüne geçilemedi.



Süreç İdare Mahkemesi Başkanlığının kararıyla davanın reddine gidince, Turan, süreci temyize götürdü. Karar düzeltmesi yoluna da giden vatandaş bir sonuç alamadı. Son olarak Turan, süreci 5 Nisan 2019 ‘da anayasa mahkemesine taşıdı. Yüksek mahkemenin ne karar vereceği ise merak konusu.



BURSA'NIN İLK TÜRK ESERİ

L.Ş.P Medresesi'nin Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden izler taşıdığını belirten Ali Turan, “Bu hukuksuzluğun 2004 yılından beri takipçisiyim. Medresedeki iç alanın dörtte biri tuvalete ve mutfağa harcanmıştır. Bu, basit bir tesisat olayı değildir. İdare Mahkemesi’nin reddi üzerine davayı Anayasa Mahkemesi’ne götürdüm. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de taşırım. Kamu adına buranın takipçisi olacağım. Bu medrese Bursa’daki ilk Türk eseridir. Bu eser hepimizin, bir an önce bu yanlıştan dönülmeli ve medrese aslî haline çevrilmelidir” dedi.

Kent Konseyi Tarihi Kültürel Miras arşivinden bir belgede Kazım Baykal, 1967 kongresinde Lala Şahin Paşa Medresesi onarımından bahsederken, "Bir kolon somaki mermer kalıntısını Osmangazi İlkokulu ile batı tarafta yapılmakta olan bir apartmanın temellerinde bulduğumuz Bizans sütunlarından getirip ekledik. Çünkü bu eser Bursa’mızın ilk Türk eseridir” diyor.

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