72 kişi ölmüştü! Yıkılan sitenin müteahhidi: Ben galericiyim!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Depremde 72 kişi hayatını kaybetti! Yıkılan sitenin müteahhidi: Ben galericiyim! - Güncel haberler
ABONE OL

72 kişi ölmüştü! Yıkılan sitenin müteahhidi: Ben galericiyim!

Hatay'da depremde yıkılmasıyla 72 kişinin hayatını kaybettiği sitenin tutuklanan yapı müteahhitlerinden Uğur Keçecioğlu, galericilik yaptığını ve binanın yapımı sırasında kendisinin yetkili olmadığını ileri sürdü

Depremde 72 kişi hayatını kaybetti! Yıkılan sitenin müteahhidi: Ben galericiyim! - Güncel haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Depremlerde yıkılan Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki, Erdoğan Premium City'nin yapı müteahhitlerinden olan Uğur Keçecioğlu ifadesinde, binanın 2016'da yapımına başlandığını, bir yıl sonra da tamamlandığını anlattı.

AA'da yer alan habere göre binanın müteahhitliğini Erdoğan Keçecioğlu Otomotiv Tekstil İnşaat Ticaret Limited Şirketi üzerinden babası Mustafa Erdoğan Keçecioğlu'nun üstlendiğini aktaran Keçecioğlu, şunları anlattı:

"BENİM İŞİM GALERİCİLİKTİR"

"Binanın yapımı sırasında ben kesinlikle yetkili değildim. Ben şirketin otomotiv kanadıyla ilgileniyordum. 11 Eylül 2017'de şirkete yüzde 25 hissedar oldum. Benim herkes otomobil alım satımıyla uğraştığımı bilir. 17 Mayıs 2018'de şirket müdürü O.K'nin yetkisine ek olarak şirket müdürlüğüne seçilmiştim. Şirkette müdür pozisyonuna geçtiğimde binanın peyzajı dahi tamamlanmıştı. Beni Antakya'da kime sorsanız otomotivle ilgilendiğimi size söyleyecektir. İşim galericiliktir, şehir dışından araç alır, getirir, satarım. Yapı kullanma izin belgesi alınırken benim yetkim vardı ancak bu şirketin otomotiv kolunda iş yaptığım için ortak olmak durumunda kaldım. Müdürlük yetkisini de aynı sebeple araç alım satımı yapabilmek için aldım."

"BİNADA KOLON KESENLERİN OLDUĞUNU DUYDUM"

Binanın yapım sürecine dahil olmadığını savunan Keçecioğlu, "Benim inşaat kısmıyla herhangi bir alakam bulunmuyor. Yıkılan bina 2 bloktan oluşur. A blok ayakta, B blok yıkılmıştır. Bunun haricinde babamın yaptığı toplamda 15 bina vardır ve 14'ü ayaktadır. Binanın tesliminden sonra bina sakinlerinden kolon kesenlerin olduğunu duydum. Nitekim tüm binalarda benzer şekilde kaliteli malzemeler kullanılmaktaydı." dedi.

Dosyaya eklenen bir görgü tanığı da ifadesinde, yıkılan B bloğun altındaki bir firmaya ait iş yerinde kolon kesme işlemi yapıldığını, bu konuda müteahhit ile şirket arasında itilaf oluştuğu yönünde duyumlar aldığını kaydetti.

BABA İLE OĞLU TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Uğur Keçecioğlu ile diğer yapı müteahhidi babası Mustafa Erdoğan Keçecioğlu tutuklanmış, ağabeyi Onur Keçecioğlu ile yapı denetim sorumlusu Ali Ender Satmaz hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Metrobüs Durakları ve İsimleri: İETT İstanbul Metrobüs Durakları, Sefer Saatleri, İstasyonları ve Durak Haritası
GÜNDEM İETT Metrobüs Durakları
İtalyan annenin açtığı velayet davasında iade kararı! - Güncel haberler
GÜNDEM İtalyan annenin açtığı velayet davasında iade kararı!
İstanbul'da drift atan sürücüye 25 bin lira ceza! - Son dakika haberleri
GÜNDEM Drift atan sürücüye 25 bin lira ceza
ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SONUÇLARI tarihi belli oldu! 45 bin Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Öğretmen atama mülakat sonuçları tarihi belli oldu!
İstanbul'da Barış Boyun çetesinin 8 cinayeti ortaya çıktı! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Barış Boyun çetesinin 8 cinayeti ortaya çıktı!
Son dakika: Cemevlerine saldıran sanığın tahliye talebine ret
GÜNDEM Cemevlerine saldıran sanığın tahliye talebine ret
HATİM DUASI OKUNUŞU 2023 | Kadir Gecesi Hatim duası nasıl okunur? Hatim duası Arapça Türkçe okunuşu nasıl?
GÜNDEM Hatim duası okunuşu
Seçimlerde kaç kişi oy kullanacak? YSK'dan son dakika seçmen sayısı açıklaması!
GÜNDEM YSK seçmen sayısını açıkladı
Adana'da öldükten 1 hafta sonra fark edilen Mehtap bebekle ilgili flaş gelişme! - Son dakika haberi
GÜNDEM Öldükten 1 hafta sonra fark edilen Mehtap bebekle ...
Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener: 14 Mayıs Erdoğan'ın yolcu edildiği Kılıçdaroğlu'nun makamına oturduğu akşam olacak
GÜNDEM Akşener: 14 Mayıs, Erdoğan'ın yolcu edildiği akşam ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.