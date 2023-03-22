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730 yıllık caminin minaresi artçı sarsıntılara dayanamadı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Dulkadiroğlu Beyliği döneminde yapılan ve 6 Şubat’taki depremlerde hasar gören 730 yıllık Çarşı Atik Camii’nin minaresi, artçı sarsıntılara dayanamayarak yıkıldı

730 yıllık caminin minaresi artçı sarsıntılara dayanamadı
İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elbistan'da yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor.

İHA'nın haberine göre şehirde binaların yanı sıra 57 camiden 19’uyla birlikte 45 minare de hasar aldı.

Depremde minaresi hasar gören camilerden biri de kentin sembolü olarak gösterilen tarihi Çarşı Atik Camii oldu.

Dulkadiroğlu Beyliği döneminde Alaüddevle Bey tarafından 1490 yılında yapıldığı bilinen Çarşı Atik Camii’nin minaresinin tuğlaları, 6 Şubat’taki depremle döküldü.

İlk depremi az hasarla atlatan minarenin ayakta kalması vatandaşlara teselli olurken, depremden önce her gün vatandaşların ibadet için akın ettiği caminin minaresi en son yaşanan 4,5 büyüklüğündeki artçı sarsıntı sonrasında tamamen yıkıldı.

Minarenin molozları, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve AFAD Koordinasyon Merkezi’nin kontrolünde uygun bir bölgede muhafaza altına alındı.

Yüzyıllardır ayakta duran caminin yeniden ayağa kalkması temennisinde bulunan vatandaşlar, “Şehrimizin sembolüydü burası. Ulu Cami'nin yıkılmasına üzülmüştük. Burası da hasar görmüştü ama ayaktaydı. Bu camide her gün binlerce kişi ibadete geliyordu. Bir tarih daha gözlerimizin önünde yıkıldı. Söylenecek çok da bir şey kalmadı. Üzüldük” ifadelerini kullandı.

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