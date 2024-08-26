76 yaşındaki bisikletli kaza kurbanı
Erzincan'da minibüsün çarptığı 76 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 26.08.2024 - 11:41 Güncelleme: 26.08.2024 - 11:41
Erzincan'da L.Ç'nin kullandığı minibüs, Erzincan-Erzurum kara yolunun Kargın beldesindeki kavşakta, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Selahattin Ç'ye çarptı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, bisiklet sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
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