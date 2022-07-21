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Haberler Gündem 3. Sayfa 8 gündür kayıp alzaymır hastasından acı haber!
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8 gündür kayıp alzaymır hastasının cansız bedeni bulundu

İzmir'in Buca ilçesinde, 8 gündür aranan Alzheimer hastası Hasan Barış, evine 2 kilometre uzaklıkta hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi

8 gündür kayıp alzaymır hastasından acı haber!
8 gündür kayıp alzaymır hastasından acı haber!
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DHA

İzmir'de 8 gündür kayıp olan alzaymır hastası Hasan Barış 'ın (75), arazide cansız bedeni bulundu.

Bayramda çocukları ile birlikte Buca ilçesine aile ziyaretine giden Hasan Barış, 1202/8 sokakta otomobilden indikten sonra kayıplara karıştı. Barış'ın bulunması için ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu.

2 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

8 gündür aranan Hasan Barış'tan bugün acı haber geldi. Bir vatandaşın arazide hareketsiz şekilde yatan birini gördüğünü ihbar etmesi üzerine bölgeye giden ekipler ölen kişinin kayıp ihbarıyla aranan Hasan Barış olduğunu belirledi.

Evine 2 kilometre uzaklıkta bulunan Barış'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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