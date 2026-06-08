8 HAZİRAN AKARYAKIT FİYATLARI: Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi? İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları
Sürücüler bir kez daha akaryakıt tabelalarına odaklandı! 8 Haziran itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeniden güncellendi. Son dönemde peş peşe gelen zamlarla litre fiyatları zirveye yaklaşırken, "Yeni bir artış var mı, fiyatlar yükselmeye devam edecek mi?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler haberimizde…
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişim, akaryakıt pompalarına yansımayı sürdürüyor. 8 Haziran itibarıyla açıklanan güncel rakamlarla birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki son durum netlik kazandı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de litre fiyatları dikkat çekerken, son zamların etkisinin devam edip etmediği sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler haberimizde…
8 HAZİRAN AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ?
8 Haziran 2026 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında resmî olarak duyurulmuş yeni bir zam bilgisi bulunmamaktadır.
Ancak benzin, motorin ve LPG fiyatları; Brent petrolün seyrine, döviz kuruna ve dağıtım şirketlerinin güncellemelerine bağlı olarak günlük değişkenlik gösterebildiği için fiyatlar il bazında (İstanbul, Ankara, İzmir) küçük farklılıklarla güncellenebilmektedir.
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI:
Benzin: 62,97 TL
Motorin: 66,33 TL
LPG: 31,99 TL