8 HAZİRAN AKARYAKIT FİYATLARI: Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi? İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişim, akaryakıt pompalarına yansımayı sürdürüyor. 8 Haziran itibarıyla açıklanan güncel rakamlarla birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki son durum netlik kazandı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de litre fiyatları dikkat çekerken, son zamların etkisinin devam edip etmediği sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler haberimizde…