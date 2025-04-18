8 ilde 'sahte vekaletname' operasyonu!

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Didim ilçesi merkezli 8 ilde nitelikli dolandırıcılık kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Didim Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte vekaletname belgeleri ile verileri ele geçirilen vatandaşlara ait taşınmazların, başkalarına devredilerek nitelikli dolandırıcık yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışmalarını genişleten ekipler, detaylı takibin ardından Aydın merkezli, Muğla, İzmir, Ankara, Kırşehir, İstanbul, Ordu ve Kayseri illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

8 ilde yürütülen soruşturma kapsamında ikisi belediye çalışanı olduğu tespit edilen toplam 38 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca operasyon kapsamında şüphelilerin Didim'deki adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital verilere el konulduğu öğrenildi. Şüphelilerin, hukuksuz olarak ele geçirdikleri veriler üzerinden belirledikleri kişilerin sahibi oldukları taşınmazları, izinsiz olarak sahte vekaletname belgeleri ile rızaları dışında piyasa değerinin altında başkalarına devir işlemi yaptığı ileri sürüldü. MASAK raporu ve araştırmalar sonucunda şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 398 milyon 234 bin lira para akışı ile 3 villa, 40 lüks ev ve 9 arsanın satışı yapıldığı belirtildi. Savcılığın soruşturmayla ilgili gizlilik kararı aldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.