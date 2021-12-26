Ödüller sahiplerine takdim edildi 0:00 / 0:00

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Necip Fazıl Ödülleri törenine katıldı. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki ödül törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende yaptığı konuşmasında, "Üstat yılmadı, korkmadı, korkutulamadı, hakimler karşısında artık senden bıktık dercesine yoluna devam ediyordu. Çünkü o dava insanıydı. Verdiği cevap çok asildi. 'Siz burada hancı ben de bu dava da yolcu oldukça bu hana daha çok uğrarım' diyordu. Üstat bu en basit bir yerde geri vitese takanlardan değildi. Dimdik ayakta yoluna devam edenlerdendi. Bu ödüller aynı zamanda üstadın davasına, mücadelesine samimiyetle bağlı kaldığımızın bir göstergesidir. Bu ödüller ayrıca milletimizin ruh kökünü diri ve ayakta tutmamızın timsalidir" dedi.

Ödüle layık görülenler;

Necip Fazıl Şiir Ödülü... Mustafa Aydoğan

Necip Fazıl Hikâye - Roman Ödülü... Mukadder Gemici

Necip Fazıl Fikir - Araştırma Ödülü... Prof. Dr. Tahsin Görgün

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü... Safiye Gölbaşı ile Kadir Daniş

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü... Hashim Cabrera

Necip Fazıl Saygı Ödülü... Prof. Dr. Süleyman Uludağ