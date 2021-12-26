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8. Necip Fazıl Ödülleri töreni yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı 8. Necip Fazıl Ödülleri töreninde ödüller sahiplerine takdim edildi

8. Necip Fazıl Ödülleri töreni yapıldı
Ödüller sahiplerine takdim edildi
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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Necip Fazıl Ödülleri törenine katıldı. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki ödül törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende yaptığı konuşmasında, "Üstat yılmadı, korkmadı, korkutulamadı, hakimler karşısında artık senden bıktık dercesine yoluna devam ediyordu. Çünkü o dava insanıydı. Verdiği cevap çok asildi. 'Siz burada hancı ben de bu dava da yolcu oldukça bu hana daha çok uğrarım' diyordu. Üstat bu en basit bir yerde geri vitese takanlardan değildi. Dimdik ayakta yoluna devam edenlerdendi. Bu ödüller aynı zamanda üstadın davasına, mücadelesine samimiyetle bağlı kaldığımızın bir göstergesidir. Bu ödüller ayrıca milletimizin ruh kökünü diri ve ayakta tutmamızın timsalidir" dedi.

Ödüle layık görülenler;
Necip Fazıl Şiir Ödülü... Mustafa Aydoğan
Necip Fazıl Hikâye - Roman Ödülü... Mukadder Gemici
Necip Fazıl Fikir - Araştırma Ödülü... Prof. Dr. Tahsin Görgün
Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü... Safiye Gölbaşı ile Kadir Daniş
Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü... Hashim Cabrera
Necip Fazıl Saygı Ödülü... Prof. Dr. Süleyman Uludağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atat&uuml;rk K&uuml;lt&uuml;r Merkezi'nde 8'incisi d&uuml;zenlenen Necip Fazıl &Ouml;d&uuml;lleri t&ouml;renine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısak&uuml;rek'in konuşmalarını i&ccedil;eren g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leri izlerken duygulandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde 8'incisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in konuşmalarını içeren görüntüleri izlerken duygulandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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