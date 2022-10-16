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Haberler Gündem 3. Sayfa 81 ilde 'kumar' ve 'bahis' uygulaması - Günün öne çıkan haberleri
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81 ilde 'kumar' ve 'yasa dışı bahis' uygulaması: 30 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yapılan 'kumar, tombala ve oyun makineleri' ile 'yasa dışı bahis' uygulamasında 30 kişi gözaltına alındı, aranan 659 kişi yakalandı. Ülke genelinde 32 bin 691 personelin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada 98 iş yeri ve derneğe de işlem yapıldı

81 ilde 'kumar' ve 'bahis' uygulaması - Günün öne çıkan haberleri
81 ilde 'kumar' ve 'bahis' uygulaması
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DHA

Ülke genelinde yapılan 'kumar' ve 'yasa dışı bahis' uygulamasında 30 kişi gözaltı alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; dün ülke genelinde 32 bin 691 personelin katılımı ile 'kumar, tombala ve oyun makineleri' ile 'yasa dışı bahis' uygulaması yapıldı.

98 İŞ YERİ VE DERNEĞE İDARİ İŞLEM YAPILDI

Kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında 17 bin 480 iş yeri ile deniz araçları ve 450 dernekte 14 kişi gözaltına alındı, çeşitli suçlardan aranan 336 kişi yakalandı. 294 kişi hakkında adli işlem yapıldı ve 236 kişi hakkında idari işlem yapılıp, para cezası uygulandı. 98 umuma açık iş yeri ve derneğe de idari işlem yapıldı.

YASA DIŞI BAHİS UYGULAMASINDA 16 GÖZALTI

Yasa dışı bahis uygulamasında ise 97 yasa dışı bahis oynatılan iş yerinde ve 105 oynatan kişi hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem, 115 kişi hakkında yasa dışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldı ve para cezası uygulandı. Ayrıca 16 kişi gözaltına alındı ve çeşitli suçlardan aranan 323 kişi yakalandı.

SİLAHLAR, OYUN MAKİNELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Uygulamalarda; 1 adet yazıcı, 40 bin 615 TL para, 7 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 41 adet mermi, 29 adet kesici/delici alet, 20 adet kumar/oyun makinesi, 2 adet tombala makinesi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 1938 adet kaçak sigara ve çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için kullanılan materyaller ele geçirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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