İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “Sözde bölge sorumlusu olduğu tespit edilen İran uyruklu PKK/KCK mensubu Aras Rezzan kod adlı teröristin de bulunduğu 15'i ölü, 30'u sağ, 39'u teslim olmak üzere toplam 84 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu seçim döneminde bin 596 olay meydana gelmiş, 356’sı muhtarlık seçimleri ile ilgilidir. Bu olaylarda 495 kişi gözaltına alınmış, 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 919 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. İç güvenlik harekatı kapsamında 15 Nisan’da kış operasyonları bitecek. Kış içerisinde bu operasyonlarda 974 bölgede 25 büyük, 139 orta olmak üzere 4 bin 728 operasyon yapıldı. 198 terörist etkisiz hale getirildi” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, düzenlediği aylık basın bilgilendirme toplantısında, “ İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2019 Mart ayında kırsal alanda 7’si büyük, 37’si orta çaplı olmak üzere toplam 8 bin 910 kırsal operasyon, şehirlerde 2 bin 120 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde gri kategoride aranan Sorhin Nevroz kod adlı Öznur Bal, Erkan Tüncer, Dilxwaz Tori kod isimli Orhan Ok ve sözde bölge sorumlusu olduğu tespit edilen Aras Rezzan kod isimli İran uyruklu PKK/KCK mensubu teröristin de bulunduğu 15’i ölü, 30’u sağ, 39’u teslim toplam 84 terörist etkisiz hale getirilmiştir” diye konuştu.

Düzensiz göçle mücadele konusunda bilgi veren Çataklı, "Bin 796’sı denizlerde olmak üzere toplam 24 bin 669 düzensiz göçmen yakalanmış, 573 organizatör gözaltına alınmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 319 bin 972’dir. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 641 bin 344 kişidir" ifadelerini kullandı.

SEÇİMLERDE 9 KİŞİ ÖLDÜ

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sırasında meydana gelen olayları aktaran Çataklı, “Bu seçim döneminde bin 596 olay meydana gelmiş, 356’sı muhtarlık seçimleri ile ilgilidir. Bu olaylarda 495 kişi gözaltına alınmış, 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 919 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır” dedi.

KIŞ OPERASYONLARI

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Çataklı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bahar aylarının gelmesi ve yaza yaklaşılması nedeniyle kış operasyonlarının ne zaman bitirileceği sorusu üzerine, “16 Aralık 2018 tarihinde kış operasyonlarımız planlandığı şekilde başlamıştır. 15 Nisan tarihine kadar devam edecek. Güncel durum şu şekilde; bütün operasyonlar gerçekleştirildi ve tamamlandı. Bu operasyonlarda 974 bölgede 25 büyük, 139 orta olmak üzere 4 bin 728 operasyon yapıldı. 198 terörist etkisiz hale getirildi. 34 ölü, 66 sağ, 98 ise teslim şeklinde gerçekleşti. 262 silahtan 118'i ağır ve uzun namlulu, 488 sığınak ve barınak, bunlar içerisinde giyecek ve yiyecek maddesi ele geçirildi. Güvenlik birimlerimiz operasyonları sürdürüyorlar. 15 Nisan'dan itibaren bahar dönemi başlayacak. Bütün hazırlıklarımız tamam, arkadaşlarımız aralıksız ve kesintisiz çalışmalarına devam edecekler” şeklinde konuştu.