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850 hektarlık Avlan Gölü, futbol sahası kadar kaldı

Antalya'nın Elmalı ilçesindeki 850 hektar büyüklüğünde olan Avlan Gölü'nün neredeyse tamamı kurudu. Göldeki su miktarı futbol sahası kadar kalınca göçmen kuşlar, Elmalı'yı 3 yıldır pas geçmeye başladı

30.11.2018 - 14:31 | Güncelleme: DHA

Antalya'nın Elmalı ilçesinde yer alan, karstik oluşumlu Avlan Gölü, doğal halinde büyüklüğü 850 hektarken, son 3 yıldır bölgedeki kuraklık nedeniyle tamamen kurudu.

DHA'nın haberine göre sadece futbol sahası büyüklüğünde suyu kalan gölünü birçok canlı da terk etti. Dinlenmek için gölün çevresini kullanan göçmen kuşlar ise 3 yıldır bölgeye uğramıyor. Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, gölün eskiden sedir ormanı ortasında müthiş güzelliğe sahip olduğunu, ancak bu güzelliğin artık kalmadığını söyledi.

Başkan Öztekin, son birkaç yıldır kuraklık nedeniyle zor durumda olduklarını kaydetti. Öztekin, 1970'li yılların başında bazı kişilerin, tarım yapmak için gölün kurutulmasını istediğini söyledi. O dönemdeki yöneticilerin bu isteğe boyun eğdiğini kaydeden Öztekin, gölün etrafına tüneller açılarak, suyun Finike tarafına boşaltıldığını, bu yöntemin gölü kuruttuğunu aktardı.

'CİDDİ RİSKLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Gölün etrafında dünyada nadir bulunan sedir ormanının yer aldığını belirten Başkan Öztekin, gölün kurumasıyla sedir ağaçlarının da kurumaya ve hastalanmaya başladığını söyledi. Öztekin, "Çevrenin olumsuz değişmesiyle gölün tekrar oluşturulmasına karar verilmiş.

Devlet Su İşleri (DSİ) 2000'li yıllarda göl için bir çalışma başlattı. 7- 8 yıl boyunca yapılan çalışmalar sonrası Avlan Gölü yeniden oluşturuldu. Gölümüz 2015 yılına kadar eski görkemine kavuşmuştu; ancak kuraklık nedeniyle gölün suyu son 3 yıldır tamamen çekildi, yok denecek hale geldi. Elmalı'nın yağış ortalaması, son 3 yılda 3 kat azaldı. Bu her şeyi anlatıyor. Böyle devam ederse ciddi bir riskle karşı karşıyayız. Avlan Gölü bizi bu konuda ciddi uyarıyor" diye konuştu.

 

GÖÇMEN KUŞLAR GÜZERGAHINI DEĞİŞTİRDİ

Göldeki su çekilmeden önce bölgenin kuş cenneti olduğunu belirten Başkan Öztekin, "Göl yok ki kuş neden gelsin? Kuşlar için gölün üstünde adacıklar yapılmıştı. 3 yıl önce farklı bölgelerden binlerce kuşu burada görebiliyorduk. Göç güzergahı olduğu için kuşlar göç dönemlerinde burayı dinlenme yeri olarak kullanıyordu. Kuş cenneti son 3 yıldır ortadan kalktı" dedi.

KÖYLÜLER GÖLÜ YENİDEN İSTİYOR

Gölün çevresinde 60 yıldır yaşayan Dudu Selçuk ise gölün kurumasıyla yaşamlarının kötü yönde değiştiğini belirterek, "Göl kuruyunca hiç balık kalmadı. Önce hayvanlarımız aç susuz kaldı şimdi de biz aynı sıkıntıları çekmeye başladık. Gölümüzü yeniden istiyoruz" diye konuştu.

 

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