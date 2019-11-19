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86 yaşındaki adamdan 52 gündür haber yok! Aileden korkunç iddia

Trabzon'un Tonya ilçesinde kayıplara karışan 86 yaşındaki Mehmet Toğan'ın çocukları babalarının kaçırıldığını ileri sürdü. Yaşlı adamdan 52 gündür haber alamayan aile, jandarmaya verdiği isimlerini verdiği iki kişiden şikâyetçi oldu. Almanya'dan emekli olan Mehmet Toğan’ın M.K. adlı kişiyle davalık olduğu ve davanın tanığının ise M.Y. olduğu ortaya çıktı. Kayıp adamın eşi ve kızı orrman yolunda bulunan Mehmet Toğan'ın hırkasına sarılarak gözyaşı döküyor

kayıp

Tonya’da sırra kadem basan 86 yaşındaki Mehmet Toğan'ın çocukları babalarının kaçırdığını ileri sürerek, jandarmaya iki isim verdi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Tonya ilçesi Kalınçam Mahallesi Bayırköy Yaylasında 28 Eylül 2019 günü eşi Elmas Toğan ile birlikte mantar toplamaya çıkan ve sırra kadem basan Mehmet Toğan'dan 52 gündür haber alınamıyor. Kayıp Mehmet Toğan'ın çocukları, babalarının kaçırıldığını ileri sürerek, jandarmaya M.K. ve M.Y. adlı iki kişinin ismini verdi.

Tüm aramalara rağmen bulunamayan Mehmet Toğan'ın çocuklarından İsmail Toğan, M.K.'nin kendisini telefonla arayıp babasını sorduğunda, konuşma sırasında da 'Allah rahmet eylesin' şeklinde söz sarf ettiğini ileri sürdü.

AİLE İKİ İSİMDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Almanya(dan emekli olan Mehmet Toğan'ın M.K. adlı kişiyle davalık olduğu ve davanın tanığının ise M.Y. olduğu ortaya çıktı. Jandarmanın yaptığı araştırmada iki kişiden birinin memur olduğu diğer tanık şahsin ise esnaf olduğu ve hakaret ve cinsel taciz iddiasıyla 23 Eylül'de Açık Cezaevi'ne girdiği belirlendi.

Mehmet Toğan'ın oğlu İsmail Toğan ile M.K. arasında 7 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşen telefon görüşmesinin dökümleri jandarmanın elinde olduğu ve deşifre edildiği ileri sürüldü.

Babası Mehmet Toğan'ın M.K. tarafından tehdit edildiğini ileri süren Fatma Demir, "Babamı arayan M.K. babamın evde yalnız olduğunu söylemesi üzerine eve gelmiş. 'Davanı geri al yoksa fena olur' şeklinde tehdit etmiş. Babam bana bunları anlatmıştı" dedi.

 

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