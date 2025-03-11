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        89 yaşındaki sürücü trafiği felç etti

        Bolu'da D-100 karayolunda ters şeritten ilerleyen 89 yaşındaki sürücü idaresindeki otomobili, bölgeden geçen trafik polisi ekipleri durdurarak facianın önüne geçti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 18:55 Güncelleme: 11.03.2025 - 18:55
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        89 yaşındaki sürücü trafiği felç etti
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        İHA'nın haberine göre; olay, D-100 karayolunun Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adil P. (89) idaresindeki 14 AP 190 plakalı, otomobil, ters yöne girdi. Ankara istikametinden ters yönden ilerleyen sürücü, kazaya davetiye çıkarttı.

        O esnada bölgede ekipleriyle birlikte devriye gezen Bolu İl Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Atilla Erdem, ters yönden ilerleyen aracı fark etti. Ekipler tarafından trafik kontrollü olarak durduruldu. Yaşlı adamın kullandığı araç da trafik polisleri tarafından durduruldu.

        Ekipler tarafından araçtan indirilen 89 yaşındaki sürücü ve aracı emniyet şeridine park edildi. Sürücüye idari para cezası kesilerek, geçici süreliğine ehliyetine el konuldu.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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