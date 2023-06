Pazartesi ve Cuma günlerinin şans oyunlarından biri olan On Numara heyecanı sona erdi! Şans oyunlarını seven ve oynayan vatandaşlar çekilişin tamamlanmasıyla araştırmalarına hız verdi. İşte 9 Haziran 2023 On Numara hakkında merak edilenler...

9 HAZİRAN 2023 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

1 - 14 - 15 - 16 - 18 - 26 - 33 - 40 - 43 - 44 - 47

48 - 55 - 59 - 60 - 61 - 62 - 64 - 65 - 67 - 68 - 71

ON NUMARA NASIL OYNANIR? Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibidir; Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.