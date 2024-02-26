Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 9 yaşındaki çöp toplayıcısı 2 kitap yazdı

        9 yaşındaki çöp toplayıcısı 2 kitap yazdı

        İngiltere'de yaşayan ve doğadaki çöpleri toplayan 9 yaşındaki Amaya, geri dönüştürülmüş malzemelerin nasıl değerlendirileceğine dair bir kitap kaleme aldı... Doğa tutkunu Amaya, plajların onu 'özgür' hissettirdiğini söylüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 10:26 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        9 yaşında 2 kitap yazdı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere'de yaşayan ve otizm teşhisi konulan 9 yaşındaki Amaya'nın tutkusu doğa ve çevre... Öyle ki minik kız, doğaya olan sevgisi nedeniyle 2 kitap kaleme aldı.

        Amaya ve ailesi İngiltere'nin Leicester kentinde yaşıyor ancak yılın bir bölümünü Norfolk sahilindeki Heacham'da bulunan karavanlarında geçiriyor.

        BBC'nin haberine göre, deniz biyoloğu olmak isteyen Amaya, izlediği filmlerden ve gittiği plajlardan sonra çevre konusunda tutkulu hale geldi.

        Amaya, Boo'nun Maceraları başlığı altında iki kitap yazdı. İlk kitapta deniz hayvanlarının nasıl kurtarılabileceğini anlattı, ikincisinde ise geri dönüşüm malzemelerini inceledi.

        İkinci kitabı Boo'nun Maceraları: Evde geri dönüşüm malzemelerinin nasıl ileri dönüştürülebileceğini açıkladı. Örneğin kitapta şişelerin nasıl arılar için beslenme istasyonlarına dönüştürülebileceği ve teneke kutulardan neler yapılabileceği anlatılıyor.

        REKLAM

        PLAJ ONU ÖZGÜR KILIYOR

        Amaya'nın babası Gavin "Çevreyle ilgili her şeye, özellikle de plajlara ve denize karşı çok tutkulu" diyor.

        9 yaşındaki çocuk otizmli. Bu da zaman zaman 'günlük hayatın koşuşturmacası' ile mücadele ettiği anlamına geliyor ancak babası plajların onu 'özgür' hissettirdiğini söylüyor ve ekliyor:

        "Amaya her zaman, eğer bir kişi bile kitabı okur ve farkındalık elde ederse üzerine düşeni yapmış olacağını söylüyor."

        Amaya'nın ailesi "Ebeveynler olarak çok gururluyuz... Yapabildikleriyle gurur duyuyoruz ve bu da otizmin getirdiği zorluklara rağmen yıkmak istemediği hiçbir engel olmadığını gösteriyor" diyor.

        Amaya üçüncü bir kitap yazmayı ve resimlemeyi, ayrıca Kraliyet Kuşları Koruma Derneği'nde kuş bekçisi olarak çalışarak insanları sahildeki kuşlar hakkında bilgilendirmeyi umuyor.

        *Haberin görseli BBC'den servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Amaya
        #İngiltere

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Almanya'nın en güzeli kadını İranlı
        Almanya'nın en güzeli kadını İranlı
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        Daha 9 yaşında... Amcasını öldürdü!
        Daha 9 yaşında... Amcasını öldürdü!
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        Anne ve 2 oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Anne ve 2 oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Adalet Bakanı Tunç'tan Eros açıklaması: Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur' diye beni aradı
        Adalet Bakanı Tunç'tan Eros açıklaması: Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur' diye beni aradı
        Ege ve Akdeniz'de sağanak alarmı!
        Ege ve Akdeniz'de sağanak alarmı!
        Doğuş'tan elektriğe hazırlık
        Doğuş'tan elektriğe hazırlık
        İşçi alacaklarında hak arama süresi
        İşçi alacaklarında hak arama süresi
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        Koşarken fenalaştı! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
        Koşarken fenalaştı! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
        Araçta başından vurulmuş halde bulundu
        Araçta başından vurulmuş halde bulundu