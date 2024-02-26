9 yaşındaki çöp toplayıcısı 2 kitap yazdı

İngiltere'de yaşayan ve otizm teşhisi konulan 9 yaşındaki Amaya'nın tutkusu doğa ve çevre... Öyle ki minik kız, doğaya olan sevgisi nedeniyle 2 kitap kaleme aldı.

Amaya ve ailesi İngiltere'nin Leicester kentinde yaşıyor ancak yılın bir bölümünü Norfolk sahilindeki Heacham'da bulunan karavanlarında geçiriyor.

BBC'nin haberine göre, deniz biyoloğu olmak isteyen Amaya, izlediği filmlerden ve gittiği plajlardan sonra çevre konusunda tutkulu hale geldi.

Amaya, Boo'nun Maceraları başlığı altında iki kitap yazdı. İlk kitapta deniz hayvanlarının nasıl kurtarılabileceğini anlattı, ikincisinde ise geri dönüşüm malzemelerini inceledi.

İkinci kitabı Boo'nun Maceraları: Evde geri dönüşüm malzemelerinin nasıl ileri dönüştürülebileceğini açıkladı. Örneğin kitapta şişelerin nasıl arılar için beslenme istasyonlarına dönüştürülebileceği ve teneke kutulardan neler yapılabileceği anlatılıyor.

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PLAJ ONU ÖZGÜR KILIYOR

Amaya'nın babası Gavin "Çevreyle ilgili her şeye, özellikle de plajlara ve denize karşı çok tutkulu" diyor.

9 yaşındaki çocuk otizmli. Bu da zaman zaman 'günlük hayatın koşuşturmacası' ile mücadele ettiği anlamına geliyor ancak babası plajların onu 'özgür' hissettirdiğini söylüyor ve ekliyor:

"Amaya her zaman, eğer bir kişi bile kitabı okur ve farkındalık elde ederse üzerine düşeni yapmış olacağını söylüyor."

Amaya'nın ailesi "Ebeveynler olarak çok gururluyuz... Yapabildikleriyle gurur duyuyoruz ve bu da otizmin getirdiği zorluklara rağmen yıkmak istemediği hiçbir engel olmadığını gösteriyor" diyor.

Amaya üçüncü bir kitap yazmayı ve resimlemeyi, ayrıca Kraliyet Kuşları Koruma Derneği'nde kuş bekçisi olarak çalışarak insanları sahildeki kuşlar hakkında bilgilendirmeyi umuyor.

*Haberin görseli BBC'den servis edilmiştir.