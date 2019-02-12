Isparta'nın Yalvaç ilçesi Kuyucak Köyü'nde oturan evli ve 4 çocuk babası 75 yaşındaki Fahrettin Ü., dün yardım için oğlu M.Ü.'ye ait bakkal dükkanına gitti. Fahrettin Ü.'nün bakkalda yalnız olduğu sırada alışveriş için 9 yaşındaki N.T. adlı kız çocuğu geldi. İddiaya göre Fahrettin Ü., çikolata verdiği çocuğu önce taciz etti. Ardından da dükkanın kapısını kilitleyip, N.T.'ye cinsel istismarda bulundu.

ÇOCUK OLAYI ANNESİNE ANLATTI

DHA'da yer alan habere göre N.T., eve gidince olayı annesine anlattı. Annesi de hemen jandarmaya haber verdi. Fahrettin Ü., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Fahrettin Ü. suçlamaları reddederken, jandarma iş yerindeki güvenlik kamerasına ait kayıtları incelemeye aldı.

KÜÇÜK KIZ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Cinsel saldırı sonrası rahatsızlandığı bildirilen N.T., Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.