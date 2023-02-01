90'lı yılların unutulmaz isimlerinden biri olan Mirkelam, bu zamana kadar pop müziğine birçok eser kazandırdı. Özellikle, 1995 yılında seslendirdiği Her Gece parçasında sürekli koşan şarkıcı, bu klipten sonra "koşan adam" olarak anılmaya başlandı.