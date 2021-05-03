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Bingöl’de 91 yaşındaki adam, 16 gündür aranıyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde, hayvanları kontrol etmek amacıyla evinden çıkan 91 yaşındaki Hasan Göçük'ten 16 gündür haber alınamıyor. Yaşlı adamanı bulunması için valilik koordinesinde dedektör köpek, dron ile gerçekleştirilen arama çalışmaları sürüyor

ARANIYOR! Son dakika: 91 yaşındaki amcadan 16 gündür haber yok
İHA

Bingöl'ün Genç ilçesinde, 17 Nisan'dan beri haber alınmayan 91 yaşındaki Hasan Göçük'ün bulunması için çalışmalar sürüyor.

Genç ilçesine bağlı Balgöze köyünde hayvanlarını kontrol etmek amacıyla ayrıldığı evine bir daha dönmeyen Hasan Göçük'ü arama çalışmalarında 16'ıncı gün geride kaldı. Valilik koordinesindeki İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD),güvenlik korucuları ve vatandaşlar arama çalışmasına geniş çaplı olarak devam ederken, yaşlı adama dair şimdiye kadar herhangi bir ize rastlanmadı.

Çeşitli STK'larında yer aldığı arama çalışmalarında dedektör köpeklerle ve droneler de kullanırken, dere yataklarının birkaç kez kontrol edildiği belirtildi. Çalışmaların bugünde devam ettiği bölgede, gidebileceği her yere bakılmaya çalışıldığı aktarıldı.

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