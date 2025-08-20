A Cappella Festivali İstanbul'da başladı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, insan sesi dışında enstrüman kullanılmadan icra edilen akapella müziği alanında Türkiye'nin tek uluslararası organizasyonu olan VoiceUp A Cappella Festivali, ABD'den Kore'ye 25 ülkeden vokal müzik ustaları ve genç sanatçılardan oluşan 600 müzisyeni İstanbul'da bir araya getiriyor.

Vokal Akademi'nin kurucusu ve koro şefi Başak Doğan'ın öncülüğünde, 120 kişilik gönüllü ekibin katkısıyla hayata geçirilen festival 24 Ağustos'a kadar devam edecek.

Grammy ödüllü sanatçı ve Pentatonix grubunun kurucularından Avi Kaplan'ın da sahne alacağı etkinlikte, Kaplan'a Vokal Akademi korolarının yanı sıra Duygu Soylu ve Evrencan Gündüz eşlik edecek. Kaplan, konserin yanı sıra düzenleyeceği atölye ve söyleşiyle de katılımcılarla bir araya gelecek.

Festivalin sabah oturumları, dünyaca tanınan üç şefin yönetiminde yapılacak. İspanya'dan koreografik vokal yaklaşımıyla bilinen Basilio Astulez, "total vocal" metodunu tanıtan Hollandalı Merel Martens ve Güney Afrika'dan Stellenbosch Korosu'nun şefi Andre van der Merwe, katılımcılara eğitim verecek. Bu çalışmalara katılan şarkıcılar, festivalin kapanışında Lütfi Kırdar'da sahneye çıkarak birlikte hazırladıkları eseri seslendirecek.

Deneyim ve öğrenme odaklı festivalde öğleden sonraları kısa atölyeler düzenlenecek. Katılımcılar, vokal doğaçlamanın öncülerinden Jim Daus Hjernoe, konser tasarımı uzmanı Astrid Vang-Pedersen ve loop station tekniğini kullanan FreePlay ikilisiyle çalışma imkanı bulacak. Festivalin diğer eğitmenleri arasında ise vokal perküsyon ve beden müziği üzerine çalışan KeKeÇa, çağdaş vokal düzenlemeleriyle tanınan İngiliz şef James Rose, mikrotonal şarkıcılık üzerine çalışmalar yapan Fidan Kurt Kasapbaşı, doğaçlama ve hareket temelli yaklaşımıyla CheChe ile gençlik koroları şefi Daniel Barke yer alıyor. 25 ÜLKEDEN 600 SANATÇI İYİLİK VE DEĞİŞİM İÇİN ŞARKILAR SÖYLEYECEK Festivalde bu yıl da sosyal fayda odaklı atölyeler düzenlenecek. Müzikte kadın liderliği ve görünürlüğü, kapsayıcılık, birlikte üretim, yaratıcı buluşmalar, genç katılım ve ekoloji için müzik konularının odakta olduğu atölyelerde sanatçılar İstanbul'da bir araya gelip şarkılar yazacak. Şarkılar festivalin ardından tüm dijital platformlarda yayınlanacak. Atölyelere Vokal Akademi'nin yaratıcı ve sosyal fayda vizyonunu oluşturan kadın liderleri Başak Doğan ve Ezgi Barhan da eşlik edecek. Atölyeler genç yetişkinlere ilham vermeyi ve alandaki eşitlik mücadelesine katkı sunmayı amaçlıyor.