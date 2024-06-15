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        Haberler Spor Diğer Hentbol A Milli Erkek Hentbol Takımı, İran ile oynadığı ikinci maçı da kazandı - Diğer Haberleri

        A Milli Erkek Hentbol Takımı, İran ile oynadığı ikinci maçı da kazandı

        A Milli Erkek Hentbol Takımı, İran Milli Takımı ile oynadığı ikinci özel karşılaşmayı da 31-30 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 22:33 Güncelleme: 15.06.2024 - 22:33
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        Milliler, İran'ı ikinci kez yendi
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        2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Hentbol Takımı, İran ile oynadığı ikinci hazırlık maçını 31-30 kazandı.

        Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında kampta bulunan A Milli Takım, hazırlık maçında ikinci kez İran ile karşılaştı.

        THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı 13-14 İran Milli Takımı'nın üstünlüğü ile tamamlanırken, ay-yıldızlı takım sahadan 31-30 galip ayrıldı.

        Milli takım, İran ile aynı salonda yaptığı ilk hazırlık maçından 28-26 galip ayrılmıştı.

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