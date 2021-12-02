A Milli Erkek Hentbol Takımı, Okan Halay'a emanet

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Diğer Hentbol
ABONE OL

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Okan Halay'a emanet

Türkiye Hentbol Federasyonu, A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın başantrenörlüğüne Okan Halay'ı getirdi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Okan Halay'a emanet

Hentbol Federasyonu Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza törenine, federasyon başkanı Uğur Kılıç, erkek milli takım sorumlusu asbaşkan Salim Öztürk, başantrenör Okan Halay ile antrenörler Aydın Aydınlı, Namık Dalgakıran ve İbrahim Demir katıldı.

Başkan Uğur Kılıç, yaptığı açıklamada milli takımların hentbolun vitrini olduğunu belirterek, "Yönetim kurulu olarak, teknik kadronun çok tecrübeli, milli takımı yakından tanıyan, takip eden isimlerden oluşmasını istedik. Çok güçlü bir kadro oluşturmaya çalıştık. Başantrenörümüz olarak Okan Halay ve ekibini belirledik." dedi.

Milli takımlarda daha önce görev yapan ekiplere teşekkür eden Kılıç, "Bayrağı yeni ekibimiz devraldı. Hentbolu bu süreçten en iyi sonuçlarla çıkaracaklarına inanıyorum." ifadelerini kulandı.

Federasyon başkanlığı seçimlerinin yeni yapıldığını hatırlatan Kılıç, "Yönetim kurulu olarak seçimden sonra yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Önümüzde çok önemli bir milli takım takvimi var. Yaklaşık 20 günlük periyotta 6 tane çok önemli maç yapacağız. Dünya Şampiyonası finalleri öncesi grup maçları ve Avrupa Şampiyonası ön eleme karşılaşmaları oynayacağız. Tek amacımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.

Başantrenörlük görevine getirilen Okan Halay ise milli takımda bayrağı devraldıklarını kaydederek "İnşallah bu bayrağı en iyi şekilde taşıyıp, iyi yerlere getirmek için inanılmaz bir mücadele içinde olacağız. Türk milletinin genlerinde savaşmak, mücadele etmek var. Biz de milli takım olarak bu mücadeleyi sonu kadar vereceğiz." şeklinde konuştu.

İmza töreninin ardından federasyon başkanı Kılıç, yeni başantrenör ve ekibine federasyonunun rozetini taktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yılın en iyi atletleri belli oldu
DİĞER Yılın en iyi atletleri belli oldu
FIFA Puskas Ödülü adayları açıklandı
DİĞER Puskas Ödülü adayları açıklandı
Eski Brezilya Olimpiyat Komitesi Başkanı rüşvet nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı
DİĞER Rüşvet nedeniyle hapis!
Düzce'de antrenörün depremde engelli sporcusunu korumaya çalışması kameraya yansıdı
DİĞER Depremde sporcusunu korumaya çalıştı!
Naim Süleymanoğlu vefatının 4. yılında kabri başında anıldı
DİĞER Naim Süleymanoğlu anıldı
Dünya ve Türk halterinin unutulmaz ismi: Naim Süleymanoğlu
DİĞER Halterin unutulmaz ismi: Naim Süleymanoğlu
Usain Bolt, emekliye erken ayrıldığını düşünüyor
DİĞER Usain Bolt'un pişmanlığı!
Türk sporcu Furkan Er'den vücut geliştirmede tarihi başarı
DİĞER Türk sporcudan tarihi başarı
Brezilya, Katar'ı garantiledi!
DİĞER Brezilya, Katar'ı garantiledi!
Son dakika haberi Avrupa ikincisiyiz!
DİĞER Avrupa ikincisiyiz!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.