A Milli Futbol Takımı, Almanya ve Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü özel maç yapacak ve 21 Kasım Salı günü de Cardiff'te 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Anadolu Ajansı Giriş: 15.11.2023 - 20:07 Güncelleme: 15.11.2023 - 20:07 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL