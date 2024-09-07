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        A Milli Futbol Takımı İzmir'e geldi

        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 23:27 Güncelleme: 07.09.2024 - 23:27
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        A Milli Takım, İzmir'e ayak bastı!
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        A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında İzlanda ile karşılaşacağı müsabaka için İzmir'e ulaştı.

        Galler'in başkenti Cardiff'ten ay-yıldızlı kafileyi taşıyan özel uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi.

        Havalimanında taraftarın karşıladığı yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesi, otobüsle kalacağı otele geçti.

        Uluslar Ligi'nde gruptaki ilk maçında dün Galler ile deplasmanda 0-0 berabere kalan A Milli Takım, 9 Eylül Pazartesi günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda İzlanda'yı konuk edecek.

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