Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım 639. sınavında! - Futbol Haberleri

        A Milli Takım 639. sınavında!

        A Milli Futbol Takımımız, Macaristan ile oynayacağı maçla birlikte tarihindeki 639. karşılaşmasına çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 13:17 Güncelleme: 22.03.2025 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        A Milliler 639. sınavında!
        ABONE OL

        UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında yarın deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 639'uncu müsabakaya çıkacak.

        Türkiye, 102 yıllık tarihinde 353'ü resmi, 285'i özel toplam 638 maç oynayıp, biri hükmen 249 galibiyet, 150 beraberlik ve 239 yenilgi yaşadı.

        Ay-yıldızlılar, 273'ü deplasmanda, 276'sı Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 873 gol attı, kalesinde 912 gol gördü.

        Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 638 karşılaşmanın 554'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

        REKLAM

        HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI​​​​​​​

        Milliler, 638 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

        Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

        Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

        MONTELLA YÖNETİMİNDE 21. MAÇ

        Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 21'inci sınavını Macaristan karşısında verecek.

        Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi.

        İtalyan teknik adam yönetiminde 15'i resmi, 5'i özel 20 maça çıkan milliler, 10 galibiyet elde etti, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Rakip filelere 31 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 27 gol gördü.

        Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresinde çıktığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

        Tarih Maç Organizasyon Sonuç
        12.10.2023 Hırvatistan-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 0-1
        15.10.2023 Türkiye-Letonya EURO 2024 Elemeleri 4-0
        18.11.2023 Almanya-Türkiye Özel 2-3
        21.11.2023 Galler-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 1-1
        22.03.2024 Macaristan-Türkiye Özel 1-0
        26.03.2024 Avusturya-Türkiye Özel 6-1
        04.06.2024 İtalya-Türkiye Özel 0-0
        10.06.2024 Polonya-Türkiye Özel 2-1
        18.06.2024 Türkiye-Gürcistan EURO 2024 3-1
        22.06.2024 Türkiye-Portekiz EURO 2024 0-3
        26.06.2024 Çekya-Türkiye EURO 2024 1-2
        02.07.2024 Avusturya-Türkiye EURO 2024 1-2
        06.07.2024 Hollanda-Türkiye EURO 2024 2-1
        06.09.2024 Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 0-0
        09.09.2024 Türkiye-İzlanda UEFA Uluslar Ligi 3-1
        11.10.2024 Türkiye-Karadağ UEFA Uluslar Ligi 1-0
        14.10.2024 İzlanda-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 2-4
        16.11.2024 Türkiye-Galler UEFA Uluslar Ligi 0-0
        19.11.2024 Karadağ-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 3-1
        20.03.2025 Türkiye-Macaristan UEFA Uluslar Ligi 3-1
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Ekrem İmamoğlu'nun 2. ifadesi başladı
        Ekrem İmamoğlu'nun 2. ifadesi başladı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Osman Sınav'a veda günü
        Osman Sınav'a veda günü
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Zaniolo bekleyişi!
        Zaniolo bekleyişi!
        "Bayramda 100-120 milyar TL ciro bekleniyor"
        "Bayramda 100-120 milyar TL ciro bekleniyor"
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Emekli işçinin tazminatı
        Emekli işçinin tazminatı
        Bilezik için kesip yaktılar!
        Bilezik için kesip yaktılar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        En iyi 5 canavar filmi
        En iyi 5 canavar filmi
        90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
        90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
        Kim bu yakınlık koordinatörü?
        Kim bu yakınlık koordinatörü?
        Batıda sıcaklık 4 derece artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
        Batıda sıcaklık 4 derece artıyor... Bugün hava nasıl olacak?