A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen 28 kişilik kadrodaki futbolcular belli oldu.
A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, Hollanda maçı öncesinde 23 Mart'ta saat 17.30'da Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. A Millîler, bu karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste saat 18.00'de gerçekleştirecek.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı 24 Mart'taki Türkiye-Hollanda müsabakası, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.
A MİLLİ TAKIM KADROSU
Oyuncu
Kulüp
Doğum Tarihi
A Millilik Sayısı / Gol
İlk A Milliliği
KALECİ
Mert Günok
Medipol Başakşehir FK
01.03.1989
21/0
24.05.2012
Uğurcan Çakır
Trabzonspor A.Ş.
05.04.1996
4/0
30.05.2019
Altay Bayındır
Fenerbahçe A.Ş.
14.04.1998
-
-
Gökhan Akkan
Çaykur Rizespor A.Ş.
01.01.1995
-
-
DEFANS
Zeki Çelik
LOSC Lille
17.02.1997
18/2
05.06.2018
Nazım Sangaré
Fenerbahçe A.Ş.
30.05.1994
6/0
30.05.2019
Merih Demiral
Juventus FC
05.03.1998
19/0
20.11.2018
Ozan Kabak
Liverpool FC
25.03.2000
7/0
17.11.2019
Mert Müldür
US Sassuolo
03.04.1999
3/0
11.10.2018
Çağlar Söyüncü
Leicester City FC
23.05.1996
30/1
24.03.2016
Kaan Ayhan
US Sassuolo
10.11.1994
32/3
31.08.2016
Umut Meraş
Le Havre AC
20.12.1995
9/0
30.05.2019
Caner Erkin
Fenerbahçe A.Ş.
04.10.1988
56/2
26.05.2006
ORTA SAHA
Okay Yokuşlu
West Bromwich Albion FC
09.03.1994
29/1
17.11.2015
Taylan Antalyalı
Galatasaray A.Ş.
08.01.1995
-
-
Dorukhan Toköz
Beşiktaş A.Ş.
21.05.1996
8/1
22.03.2019
Ozan Tufan
Fenerbahçe A.Ş.
23.03.1995
55/7
25.05.2014
Orkun Kökçü
Feyenoord
29.12.2000
2/0
06.09.2020
İrfan Can Kahveci
Fenerbahçe A.Ş.
15.07.1995
17/0
23.03.2018
Emre Kılınç
Galatasaray A.Ş.
23.08.1994
4/0
07.09.2019
Yusuf Yazıcı
LOSC Lille
29.01.1997
27/1
11.06.2017
Halil Akbunar
Göztepe A.Ş.
09.11.1993
-
-
Deniz Türüç
Medipol Başakşehir FK
29.01.1993
9/2
27.03.2017
Hakan Çalhanoğlu
AC Milan
08.02.1994
52/11
06.09.2013
FORVET
Burak Yılmaz
LOSC Lille
15.07.1985
63/24
12.04.2006
Enes Ünal
Getafe CF
10.05.1997
17/2
31.03.2015
Kenan Karaman
Fortuna Düsseldorf
05.03.1994
17/4
09.11.2017
Cenk Tosun
Beşiktaş A.Ş.
07.06.1991
45/18
15.10.2013
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