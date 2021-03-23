A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen 28 kişilik kadrodaki futbolcular belli oldu.

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, Hollanda maçı öncesinde 23 Mart'ta saat 17.30'da Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. A Millîler, bu karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste saat 18.00'de gerçekleştirecek.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı 24 Mart'taki Türkiye-Hollanda müsabakası, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM KADROSU