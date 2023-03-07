Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Milli Takım
ABONE OL

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Arda bizim için bir cevher

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler için övgülerde bulundu. "Arda bizim için bir cevher" diyen Alman teknik adam, "O Türkiye'nin ve Türk futbolunun bir değeri" ifadelerini kullandı

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Arda bizim için bir cevher
HABERTURK.COM

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Fenerbahçeli Arda Güler hakkında konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, genç yeteneğin Türk futbolu için çok önemli olduğuna dikkat çekti.

"Arda bizim için bir cevher" diyen Stefan Kuntz, "O, Türkiye’nin ve Türk futbolunun bir değeri" ifadelerini kullandı.

Arda Güler'in gelişimine de vurgu yapan Kuntz, "Bizim ona kendini geliştirebilecek, en güzel ortamı sağlamamız gerekli. Onun Türk futboluna vuracağı damga, sağlayacağı katkı, verecekleri yarın ya da 6 ay sonra değil. Doğru geliştirilirse 2-3 yıl sonra asıl aşamasını kaydedip Türk futboluna değer katabilecek." şeklinde konuştu.

''KESİNLİKLE EURO 2024'TE OLACAĞIZ''

Stefan Kuntz, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma şansını da değerlendirdi.

62 yaşındaki teknik adam, "Şu an mevcut oyuncularımızı göz önünde tutarsak çok net Avrupa Şampiyonası’na gidecek kalitedeyiz ve kesinlikle EURO 2024’de olacağız." diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray'da sıcak gelişme: Newcastle Boey için devrede!
FUTBOL Boey'a İngiltere'den flaş talip!
Jorge Jesus'tan ilginç Flamengo yanıtı!
FUTBOL Jesus'tan ilginç Flamengo yanıtı!
Son dakika haberi Trabzonspor'da Abdullah Avcı istifa etti!
FUTBOL Trabzonspor'da Abdullah Avcı istifa etti!
Beşiktaş'ta sıcak gelişme: Cenk Tosun gidecek mi kalacak mı? - BJK Haberleri
FUTBOL Cenk Tosun gidecek mi kalacak mı?
Trabzonspor'da Sergen Yalçın sesleri!
FUTBOL Trabzonspor'da Sergen Yalçın sesleri!
Abdullah Avcı'dan istifa kararı sonrası ilk açıklama
FUTBOL Avcı'dan istifa kararı sonrası ilk açıklama
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Süper Lig için flaş öneri: Play-off oynansın!
FUTBOL "Play-off oynansın"
Jorge Jesus'tan Sevilla kararı! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşiyor
FUTBOL Sevilla 11'i netleşiyor
Beşiktaş'ın El Shaarawy planı!
FUTBOL Beşiktaş'tan yeni formül!
Muslera, Mertens ve Zaniolo'nun durumları yüzleri güldürdü! Galatasaray'da bayram havası
FUTBOL Galatasaray'da yüzler gülüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.