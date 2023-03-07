"Arda bizim için bir cevher" diyen Stefan Kuntz, "O, Türkiye’nin ve Türk futbolunun bir değeri" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Fenerbahçeli Arda Güler hakkında konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, genç yeteneğin Türk futbolu için çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Arda Güler'in gelişimine de vurgu yapan Kuntz, "Bizim ona kendini geliştirebilecek, en güzel ortamı sağlamamız gerekli. Onun Türk futboluna vuracağı damga, sağlayacağı katkı, verecekleri yarın ya da 6 ay sonra değil. Doğru geliştirilirse 2-3 yıl sonra asıl aşamasını kaydedip Türk futboluna değer katabilecek." şeklinde konuştu.

''KESİNLİKLE EURO 2024'TE OLACAĞIZ''

Stefan Kuntz, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma şansını da değerlendirdi.

62 yaşındaki teknik adam, "Şu an mevcut oyuncularımızı göz önünde tutarsak çok net Avrupa Şampiyonası’na gidecek kalitedeyiz ve kesinlikle EURO 2024’de olacağız." diye konuştu.