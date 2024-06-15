A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Selçuk Şahin'den Arda Güler açıklaması

A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Selçuk Şahin, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) yer aldıkları gruptan lider çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Ay-yıldızlı takımın Barsinghausen'de gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarıyla sohbet eden Selçuk Şahin, "Hedef konusunda adım adım gitmenin daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Öncelikli hedef gruptan çıkmak. Ondan sonraki süreçte rakipler sertleşecek. Turnuvanın en genç takımlarından biriyiz. Bundan sonraki turnuvalarda da ses getirecek bir ekibimiz var. Elbette yukarılara çıkmak istiyoruz ama oyuncuları baskı altına almak istemiyoruz. Hayallerimiz var, elimizde malzeme var. Hedefimiz gruptan birinci olarak çıkmak. Kendimize güveniyoruz. Sert maçları iyi oynayacak bir kadromuz var. O anlamda çekinmiyorum." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Selçuk Şahin, A Milli Futbol Takımı'nda göreve geliş sürecini şöyle anlattı:

"Montella ile daha önce tanışıklığımız yok. Sadece Başakşehir'de yardımcı antrenörken karşılıklı mücadele ettiğimiz dönemler oldu. Başakşehir'den ayrıldıktan sonra aslında kafamda tek başıma ilerlemek vardı. Emre (Belözoğlu) hocaya da böyle bir yol çizdiğimi söyledim. Bu süreçte de milli takımın başına Montella geldi. Federasyonumuzun 'Yanına 2 Türk hoca alacağız' açıklaması oldu. Ben teklifler almama rağmen en uygun yerin burası olacağını düşündüm. Görev milli takım olunca bize 'Hayır.' demek düşmez, ben de kabul ettim. Ülke futboluna hizmet etmek büyük şereftir. İyi ki de böyle olmuş. Montella gibi hocayla çalışmaktan mutluyum. Çok iyi bir teknik adam. Zor bir dönemde göreve geldik ama ikili ilişkiler, hocanın iletişim gücü, birçok şeyi çabuk toparladı. Takım bizim hayal ettiğimizin de ötesinde reaksiyon gösterdi. Hırvatistan maçını kazanınca önümüzün açılacağını biz de gördük."

REKLAM

"EN HAZIR OYUNCULARLA GÜRCİSTAN MAÇINA ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Selçuk Şahin, bazı futbolcuların yaşadığı sakatlıklara üzüldüklerini ancak ellerinde kaliteli oyunculardan kurulu geniş bir kadro olduğunu dile getirdi. Güzel bir çalışma ortamına sahip olduklarını anlatan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bize en uygun oyuncularla hedeflerimize doğru gideceğiz. Her oyuncuyu görme adına hazırlık maçları fırsat oldu. Bazı teknik adamlar farklı yol izliyor ama biz zorlu hazırlık maçları seçtik. Tüm oyuncularımızı oynattık çünkü hepsini görmek istedik. Turnuvada her oyuncuya ihtiyacımız var. Dört günde bir maç oynayacağız. İstediğimiz şeyleri de aldık. Bu süreçte bizi bir tek Avusturya maçı üzdü. Özellikle ikinci yarısı. Deplasmanda sert ve güçlü takımlarla oynadık. Neler yapabiliriz, onu görme adına bu maçları seçtik. Herkesi oynayacak kapasitede görüyoruz. Kafamızda bir şeyler oluştu. En hazır oyuncularla Gürcistan maçına çıkmak istiyoruz." "İRFAN KENDİNİ İYİ HİSSEDİYOR"

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı konusunda bilgi veren Selçuk Şahin, "İrfan, Polonya ile oynadığımız son maçta ağrı hissetti ve devre arası aldık. İrfan'ın durumunu şu an takip ediyoruz. Önümüzde zaman da var. Süreç nasıl ilerleyecek bakacağız. İrfan kendini iyi hissediyor, antrenmanlarda bakacağız." diye konuştu. REKLAM Milli takımın yardımcı antrenörü, Polonya maçında savunmada yapılan bireysel hataların hatırlatılması üzerine, "Stoper bölgesinde de iyi oyuncular var. Bireysel hatalara takılıp kalmamak lazım. Biz büyük resme bakıyoruz. 11 kişisiniz, hata yaptığınızda takım arkadaşlarınız da açığı kapatmalı. O konuda eksiklikler oldu. Samet bizim memnun olduğumuz, çok değer verdiğimiz ve faydalanacağımız bir oyuncu. Stoperler kafamızda az çok belli gibi ama maç maç da değişecek." değerlendirmesinde bulundu. "ARDA GÜLER MUTLAKA KULLANMAK İSTEDĞİMİZ BİR OYUNCU"