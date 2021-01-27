A Spor yayın akışı Başakşehir Trabzonspor maçına sayılı dakikalar kala sporseverler tarafından araştırılıyor. A Spor ekranlarında yayınlanacak Başakşehir Trabzonspor Süper Kupa final maçı saat kaçta? İşte, A Spor yayın akışı ve frekans bilgileri...
A SPOR YAYIN AKIŞI - 27 OCAK 2021
07:00 Sabah Sporu - canlı
10:00 Avrupa’dan Futbol
11:00 Spor Medyası - canlı
12:00 Spor Ajansı - canlı
14:00 Gün Ortası - canlı
15:00 Spor Gündemi Transfer - canlı
17:00 Kupa Günü - canlı
19:30 Dev Maça Doğru - canlı
20:45 BAŞAKŞEHİR – TRABZONSPOR | SÜPER KUPA FİNALİ - CANLI
22:30 Süper Kupa Özel - canlı
A SPOR FREKANS BİLGİLERİ
FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
D-SMART: 80. kanal
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
TELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal.
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