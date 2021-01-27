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A Spor yayın akışı ve frekans bilgileri! 27 Ocak 2021 Çarşamba A Spor yayın akışında neler var?

A Spor yayın akışı bu akşam canlı yayınlanacak Başakşehir Trabzonspor Süper Kupa finali maçının saat kaçta yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. A Spor yayın akışına göre Süper Kupa final maçı saat kaçta başlayacak? İşte 27 Ocak A Spor yayın akışı ve frekans bilgileri...

A Spor yayın akışı ve frekans bilgileri! 27 Ocak 2021 Çarşamba A Spor yayın akışında neler var?

A Spor yayın akışı Başakşehir Trabzonspor maçına sayılı dakikalar kala sporseverler tarafından araştırılıyor. A Spor ekranlarında yayınlanacak Başakşehir Trabzonspor Süper Kupa final maçı saat kaçta? İşte, A Spor yayın akışı ve frekans bilgileri...

A SPOR YAYIN AKIŞI - 27 OCAK 2021

07:00 Sabah Sporu - canlı
10:00 Avrupa’dan Futbol
11:00 Spor Medyası - canlı
12:00 Spor Ajansı - canlı
14:00 Gün Ortası - canlı
15:00 Spor Gündemi Transfer - canlı
17:00 Kupa Günü - canlı
19:30 Dev Maça Doğru - canlı
20:45 BAŞAKŞEHİR – TRABZONSPOR | SÜPER KUPA FİNALİ - CANLI
22:30 Süper Kupa Özel - canlı

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ

FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
D-SMART: 80. kanal
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
TELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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