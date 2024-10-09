A101'e benzinli motosiklet ve yürüyüş bandı geliyor!
A101 10 Ekim 2024 aktüel kataloğu yayımlandı. A101 aktüel kataloğu onlarca üründe indirimleri ile gündeme geldi. Alışveriş takipçilerinin merak ettiği A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Peki, 10 Ekim bu hafta A101 kataloğunda neler indirime girdi? İşte A101'de haftanın fırsatları...
"A101'de bu hafta neler var?" sorusu gündemdeki yerini aldı. A101'de bu perşembe beyaz eşya ve teknoloji fırsatları dikkat çekiyor. Güncel A101 aktüel kataloğunda; teknolojik aletler, mutfak araç gereçleri ve kozmetik ürünlerin yanı sıra küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, giysi çeşitleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri yer alıyor. İşte 10 Ekim Perşembe A101 aktüel ürünler listesi...
A101 AKTÜEL KATALOĞU
Apec 125 cc Benzinli Motosiklet için 39.990 TL
Triathlon Uzaktan Kumandalı Koşu ve Yürüyüş Bandı 4.990 TL
Moda Life Eva Genç Odası 5'li Set 15.900 TL
Toshiba 65' 4K Ultra HD Android Tv 21.999 TL
JVC 50' 4K Ultra HD Android Tv 13.999 TL
JVC 43' Full HD Android Led Tv 9.999 TL
JVC 40' Full HD Smart Tv 8.999 TL
Philips 32' HD Smart Tv 8.999 TL
WD 2 TB Harici Disk 2.799 TL
Kütahya Porselen Yemek Tabağı 59 TL
İpli Manuel Rondo Seti 215 TL
Tek Fiyat Plastik Pastacılık Ürünleri 25 TL
Plastik Ürün Çeşitleri 25 TL
BienWood 3 Katlı Raf 279 TL
BienWood Ahşap Üç Katlı Raf 229 TL