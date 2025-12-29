Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş A101 31 Aralık kataloğu yayında! Bu hafta A101 kataloğunda neler var, hangi ürünler indirime girecek? A101 aktüel indirimli ürünler listesi

        A101 31 Aralık kataloğu yayında! Bu hafta A101 kataloğunda neler var?

        A101'in yıl sonuna özel aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının radarına girdi. 31 Aralık Çarşamba günü raflarda yerini alacak kampanya ürünleriyle birlikte teknolojik aletlerden beyaz eşyaya, mobilyadan temel ihtiyaçlara kadar pek çok kategoride indirimli ürün satışa sunulacak. Yeni yıla alışverişle girmek isteyenler, "A101'de bu hafta neler var?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 31 Aralık A101 aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 23:06 Güncelleme: 29.12.2025 - 23:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aralık ayının son günlerine girilirken A101, haftanın fırsat ürünlerini duyurdu. 31 Aralık Çarşamba aktüel kataloğunda; ev eşyaları, tekstil ürünleri, elektronik ve günlük ihtiyaçlara yönelik birçok ürün dikkat çekiyor. Yıl sonu kampanyalarıyla öne çıkan A101 kataloğu, bu hafta indirime giren ürünleri merak eden tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte detaylar...

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya'ya HÜRJET satışı için imzalar atıldı
        İspanya'ya HÜRJET satışı için imzalar atıldı
        Trump: Hamas silahsızlanmalı
        Trump: Hamas silahsızlanmalı
        Erden Timur'a tutuklama talep edildi
        Erden Timur'a tutuklama talep edildi
        Okullar tatil mi?
        Okullar tatil mi?
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Öldürüp boş araziye gömdü
        Öldürüp boş araziye gömdü
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        "Ukrayna Putin'in konutunu hedef almayı denedi"
        "Ukrayna Putin'in konutunu hedef almayı denedi"
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Kassam Tugayları: Ebu Ubeyde şehit oldu
        Kassam Tugayları: Ebu Ubeyde şehit oldu
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları