A101 31 Aralık kataloğu yayında! Bu hafta A101 kataloğunda neler var?
A101'in yıl sonuna özel aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının radarına girdi. 31 Aralık Çarşamba günü raflarda yerini alacak kampanya ürünleriyle birlikte teknolojik aletlerden beyaz eşyaya, mobilyadan temel ihtiyaçlara kadar pek çok kategoride indirimli ürün satışa sunulacak. Yeni yıla alışverişle girmek isteyenler, "A101'de bu hafta neler var?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 31 Aralık A101 aktüel kataloğu...
Giriş: 29.12.2025 - 23:06 Güncelleme: 29.12.2025 - 23:06
Aralık ayının son günlerine girilirken A101, haftanın fırsat ürünlerini duyurdu. 31 Aralık Çarşamba aktüel kataloğunda; ev eşyaları, tekstil ürünleri, elektronik ve günlük ihtiyaçlara yönelik birçok ürün dikkat çekiyor. Yıl sonu kampanyalarıyla öne çıkan A101 kataloğu, bu hafta indirime giren ürünleri merak eden tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte detaylar...
