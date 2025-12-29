Aralık ayının son günlerine girilirken A101, haftanın fırsat ürünlerini duyurdu. 31 Aralık Çarşamba aktüel kataloğunda; ev eşyaları, tekstil ürünleri, elektronik ve günlük ihtiyaçlara yönelik birçok ürün dikkat çekiyor. Yıl sonu kampanyalarıyla öne çıkan A101 kataloğu, bu hafta indirime giren ürünleri merak eden tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte detaylar...