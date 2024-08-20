A101 aktüel ürünler kataloğu: Elektrikli bisiklet geliyor! 22 Ağustos A101 aktüel ürünlerde neler var?
A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektrikli motorlu bisiklet yer aldı. Kataloğun tamamı yayınlandı. A101 beyaz eşya, mobilya, mutfak ürünleri, kıyafet, ev düzenleyicileri, gıda gibi çeşitli ürün yelpazesiyle evinizin tüm ihtiyacını ayağınıza getiriyor. Peki 22 Ağustos A101 aktüel ürünlerde neler var, hangi ürünler indirimli?
A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. A101 22 Ağustos 2024 Perşembe aktüel kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi merak ediliyor. Öte yandan televizyon, beyaz eşya, mikrodalga fırın, el blender seti, temizlik malzemeleri ve mutfak araç gereçleri de indirimli fiyattan satışa çıkıyor. İşte, A101 22 Ağustos aktüel kataloğu indirimleri
A101 AKTÜEL 22 AĞUSTOS 2024 KATALOĞU
Toshiba Ultra HD Smart LED TV - 19.499 TL
Hiking A45 Cep Telefonu - 4.999 TL
Samsung Galaxy Watch 4-40 mm - 3.199 TL
Pafu Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk - 7.999 TL
SEG 6001 Bulaşık Makinesi - 8.999 TL
SEG CM 1212 - E Çamaşır Makinesi - 14.999 TL
Kiwi KSC 4215 Buharlı Temizleyici Mop - 1.399 TL
Arzum AR1111 Starry El Blender Seti - 1.399 TL