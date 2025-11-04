A101, BİM, ŞOK 5-11 Kasım 2025 aktüelleri yayınlandı! Bu hafta marketlerde neler var?
BİM, ŞOK ve A101, 5-11 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüellerini yayınladı. Aktüellerde elektronik ürünlerden ev gereçlerine, mutfak araçlarından giyim ve tekstil ürünlerine kadar pek çok farklı kategoriye ait ürünler market raflarında alıcılarını bekliyor. İşte, 5-11 Kasım 2025 güncel aktüeller
BİM 7 Kasım 2025 Cuma aktüeli
BİM 7 Kasım 2025 Cuma aktüeli
BİM 7 Kasım 2025 Cuma aktüeli
BİM 7 Kasım 2025 Cuma aktüeli
BİM 7 Kasım 2025 Cuma aktüeli
BİM 7 Kasım 2025 Cuma aktüeli
BİM 7 Kasım 2025 Cuma aktüeli
A101 6 Kasım 2025 Perşembe aktüeli
A101 6 Kasım 2025 Perşembe aktüeli
A101 6 Kasım 2025 Perşembe aktüeli
A101 6 Kasım 2025 Perşembe aktüeli
A101 6 Kasım 2025 Perşembe aktüeli
A101 6 Kasım 2025 Perşembe aktüeli
A101 6 Kasım 2025 Perşembe aktüeli
A101 6 Kasım 2025 Perşembe aktüeli
A101 6 Kasım 2025 Perşembe aktüeli
A101 6 Kasım 2025 Perşembe aktüeli
A101 6 Kasım 2025 Perşembe aktüeli
A101 6 Kasım 2025 Perşembe aktüeli
ŞOK 5-11 Kasım 2025 aktüeli
ŞOK 5-11 Kasım 2025 aktüeli
ŞOK 5-11 Kasım 2025 aktüeli
ŞOK 5-11 Kasım 2025 aktüeli
ŞOK 5-11 Kasım 2025 aktüeli