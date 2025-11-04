Habertürk
        Haberler Bilgi Alışveriş A101, BİM, ŞOK 5-11 Kasım 2025 aktüelleri ile bu hafta aktüel ürünlerinde neler var, hangi ürünler indirime girdi?

        A101, BİM, ŞOK 5-11 Kasım 2025 aktüelleri yayınlandı! Bu hafta marketlerde neler var?

        BİM, ŞOK ve A101, 5-11 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüellerini yayınladı. Aktüellerde elektronik ürünlerden ev gereçlerine, mutfak araçlarından giyim ve tekstil ürünlerine kadar pek çok farklı kategoriye ait ürünler market raflarında alıcılarını bekliyor. İşte, 5-11 Kasım 2025 güncel aktüeller

        Giriş: 04.11.2025 - 15:06 Güncelleme: 04.11.2025 - 15:06
        1

        BİM 7 Kasım 2025 Cuma aktüeli

        2

        BİM 7 Kasım 2025 Cuma aktüeli

        3

        BİM 7 Kasım 2025 Cuma aktüeli

        4

        BİM 7 Kasım 2025 Cuma aktüeli

        5

        BİM 7 Kasım 2025 Cuma aktüeli

        6

        BİM 7 Kasım 2025 Cuma aktüeli

        7

        BİM 7 Kasım 2025 Cuma aktüeli

        8

        A101 6 Kasım 2025 Perşembe aktüeli

        9

        A101 6 Kasım 2025 Perşembe aktüeli

        10

        A101 6 Kasım 2025 Perşembe aktüeli

        11

        A101 6 Kasım 2025 Perşembe aktüeli

        12

        A101 6 Kasım 2025 Perşembe aktüeli

        13

        A101 6 Kasım 2025 Perşembe aktüeli

        14

        A101 6 Kasım 2025 Perşembe aktüeli

        15

        A101 6 Kasım 2025 Perşembe aktüeli

        16

        A101 6 Kasım 2025 Perşembe aktüeli

        17

        A101 6 Kasım 2025 Perşembe aktüeli

        18

        A101 6 Kasım 2025 Perşembe aktüeli

        19

        A101 6 Kasım 2025 Perşembe aktüeli

        20

        ŞOK 5-11 Kasım 2025 aktüeli

        21

        ŞOK 5-11 Kasım 2025 aktüeli

        22

        ŞOK 5-11 Kasım 2025 aktüeli

        23

        ŞOK 5-11 Kasım 2025 aktüeli

        24

        ŞOK 5-11 Kasım 2025 aktüeli

        25

        ŞOK 5-11 Kasım 2025 aktüeli

        26

        ŞOK 5-11 Kasım 2025 aktüeli

        27

        ŞOK 5-11 Kasım 2025 aktüeli

