İlk marketini 28 Nisan 2008 tarihinde açan ve 2009 yılında 121 market sayısına ulaşan ve şu an ise Türkiye'nin 81 il ve neredeyse her ilçesinde bulunan A101, bütün marketlerinde aynı saatte açılıp kapanıyor. Özellikle her hafta perşembe günleri market raflarına haftanın aktüel ürünleri eklenmesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sebepten dolayıdır ki avantajlı fiyatlarla satılan sınırlı sayıdaki ürünleri kaçırmak istemeyen pek çok kişi, A101 marketler zincirinin çalışma saatlerine göre marketi ziyaret ediyor. Peki, A101 saat kaçta açılıyor? A101 saat kaçta kapanıyor? İşte A101 2020 açılış ve kapanış saatleri ile ilgili merak edilenler…

İndirim Marketi konseptinde işletilen A101, 2008 yılından bu tarihe kadar müşterilerine düşük fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim ürünleri sunmaktadır. Reklam sloganı “Harca Harca Bitmez” olan büyük marketler zincirinin çalışma saatleri müşterileri tarafından merak konusu olmuştur. Bu sebeple A101 saat kaçta açılıyor? Sorusuna cevap ararken A101 saat kaçta kapanıyor? Sorusunun cevabını da yanıtlayarak gün içerisinde alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşı bilgilendirmek isteriz.

A101 Çalışma Saatleri

Türkiye'nin 81 ilinde de hizmette bulunan A101 marketleri sabah saat 09:00 itibariyle hizmet vermeye başlamaktadır. Öğle arası vermeyen ve personel arasında nöbetleşe çalışan marketin öğle arasında da açık olduğu bilinmektedir. A101 marketleri akşam saat 21:00’e kadar açık olarak hizmet vermektedir. Ayrıca hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri de hafta içindeki gibi saat 09:00 ile 21:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Corona Tedbirleri Çerçevesinde A101 Çalışma Saatleri

Ülkemizde Coronavirüs tedbirleri kapsamında kurum ve kuruluşların çalışma saatleri değişebilmektedir ve buna istinaden A101 marketlerinin çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 10:00’da hizmete başlar ve akşam kapanış saati olan saat 20:00’ye kadar kesintisiz hizmet vermeye devam eder ve şubelerde öğle molası bulunmamaktadır.

A101 Hafta Sonu Açık mı?

A101 marketler zinciri Türkiye’deki bütün mağazaları hafta içi olduğu gibi cumartesi ve pazar günleri de saat 09.00 da açılıyor ve saat 21:00 de kapanıyor.

A101 Resmi Tatil Günleri

A101 marketler; hafta sonlarında, resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda da ara vermeksizin hizmet vermeye devam eder.

A101 İletişim Bilgileri

Şirket Unvanı: Yeni Mağazacılık Anonim Şirketi

Sorumlu Kişi: A101 Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Aydın'dır.

A101 merkez binasının bulunduğu yer: Saray Mahallesi, Naya Sokak No: 2/A 34768 Ümraniye, İstanbul

A101 merkez şubesinin santral telefonu: 0216 633 25 00

A101 merkez şube Faks numarası: 0216 633 25 00

A101'in çağrı merkezi numarası: 444 0 101

İnternet Adresi: www.a101.com.tr