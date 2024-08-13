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        Haberler Bilgi Gündem A101'DE FIRSAT HAFTASI! A101 15 Ağustos kataloğu ile fiyat listesi açıklandı! Bu hafta A101'de neler var?

        Bu hafta A101'de neler var? A101 15 Ağustos kataloğu ile fiyat listesi açıklandı!

        A101'de bu hafta tiny house, çekme karavan, jet ski, beyaz eşya ve teknoloji fırsatları dikkat çekiyor. Güncel A101 aktüel kataloğunda; teknolojik aletler, mutfak araç gereçleri ve kozmetik ürünlerin yanı sıra küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, giysi çeşitleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri yer alıyor. İşte 15 Ağustos A101 aktüel ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 00:12 Güncelleme: 13.08.2024 - 00:12
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        1

        A101 aktüel kataloğu onlarca üründe indirimleri ve beyaz eşya fırsatları gündeme geldi. Alışveriş takipçilerinin merak ettiği A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Peki, 15 Ağustos bu perşembe A101 kataloğunda neler, hangi ürünler indirime girdi? İşte A101'de haftanın fırsatları...

        2

        A101 AKTÜEL KATALOG 15 AĞUSTOS 2024

        APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 59.990 TL

        3

        Kawasaki STX 160 Jet Ski 599.000 TL

        4

        Escamp 6500 Flat Tiny House 449.000 TL

        5

        Erba Karavan 4.00 Çekme Karavan 239.000 TL

        6

        Philips 40' Full HD Led Smart Tv 10.9999 TL

        Onvo 42' Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.999 TL

        Samsung 58' 4K Crystal UHD Tv 22.999 TL

        Omix X15 Cep Telefonu 4.999 TL

        Lenovo K3 Plus Bluetooth Speaker 399 TL

        Piranha Portatif Kablosuz Hoparlör 399 TL

        29 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 5.899 TL

        7

        Singer 14SH654 Overlok Makinesi 7.999 TL

        Kiwi Multi-Kapsül Kahve Makinesi 2.999 TL

        Kiwi Şarjlı Su Pompası 125 TL

        Arzum Ar4070 Cleancompact Cyclone Süpürge 2.999 TL

        Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 1.399 TL

        Pierre Cardin Akıllı Vücut Analiz Baskülü 439 TL

        Arzum AR5038 Perry Saç Kurutma Makinesi 649 TL

        Aprilla AHC-5038 Tıraş Makinesi 279 TL

        8

        Kiwi Otomatik Baharat Değirmen Seti 425 TL

        Fonksiyonlu Rende 149 TL

        9
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