Her hafta birbirinden farklı onlarca ürünün yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğu Anneler Günü kataloğunu yayınladı. 11 Mayıs Perşembe günü itibarıyla satışa çıkan aktüel ürünler arasında; köşe koltuk, stand mikser, airfreyer ve ekspresso makinesi yer aldı. 18 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan L köşe koltuk ve halı yıkama makinesi de dikkat çekti. İşte A101 11 Mayıs Anneler Günü kataloğu ve 18 Mayıs Perşembe aktüel ürünler tam fiyat listesi...