A101 aktüel ürünler kataloğunda, her hafta olduğu gibi bu hafta da onlarca ürün indirimli fiyatıyla yer aldı. A101 indirimli ürünler listesinde yer alan; tereyağı, beyaz peynir, çay, ayçiçek yağı, toz deterjan gibi ürünler 15 ile 21 Ekim tarihleri arasında raflarda yer alacak. İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...