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Aaron Carter'ın ölüm nedeni belli oldu

90'lı yılların ünlü grubu 'Backstreet Boys'un üyelerinden Nick Carter'ın kardeşi rap şarkıcısı Aaron Carter, 5 Kasım 2022'de hayatını kaybetmişti. Küvette bulunan Carter'ın ölüm nedeni açıklandı

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  • Aaron Carter'ın ölüm nedeni belli oldu - Magazin haberleri

    5 Kasım 2022'de hayatını kaybeden rapçi Aaron Carter'ın cansız bedeni küvette bulunmuştu. Carter'ın ölüm nedeni belli oldu. 

    90'lı yılların ünlü grubu 'Backstreet Boys'un üyesi Nick Carter'ın kardeşi olan Aaron Carter, 34 yaşındaydı.
  • Aaron Carter'ın ölüm nedeni belli oldu - Magazin haberleri

    OTOPSİ SONUÇLARI GELDİ

    Çocuk yıldız olarak erken yaşta ün kazanan ve rap kariyerine başlamadan önce kardeşi Nick Carter'ın hit grubu 'Backstreet Boys' ile turneye çıkan Aaron Carter'ın, ölmeden önce sakinleştirici ilaç aldığı belirtildi.
  • Aaron Carter'ın ölüm nedeni belli oldu - Magazin haberleri

    Yapılan açıklamada Aaron Carter'ın vücudunda ayrıca sıkıştırılmış gaza rastlandı. Bu gazın genellikle sprey temizleyicilerde kullanıldığı ve uyuşturucu etkileri olduğu biliniyor.
  • Aaron Carter'ın ölüm nedeni belli oldu - Magazin haberleri

    Sakinleştirici etkisinde olan Aaron Carter’ın evinin banyosundaki küvette boğulduğu açıklandı.
  • Aaron Carter'ın ölüm nedeni belli oldu - Magazin haberleri

    REHABİLİTASYONA GİDİYORDU

    Aaron Carter'ın, oğlu Prince'in velayetini geri almak için birçok kez uyuşturucu rehabilitasyon merkezlerine gittiği bilgisi ABD basınında yer almıştı.

    Fotoğraflar: Splash News, AP

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