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AB içinde 'kendi ordusunu kurma' tartışmaları

Avrupa Birliği (AB), ABD'ye bağımlı kalmamak için kendi askeri gücünü kurma planı yapıyor. 'Stratejik özerklik' olarak adlandırılan bu plana İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist ise, "Sorunları çözmenin ana yolu olarak görmüyorum" diyerek plana soğuk baktığını ifade etti.

AB içinde 'kendi ordusunu kurma' tartışmaları
AB içinde 'kendi ordusunu kurma' tartışmaları
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HABERTURK.COM / AA

Avrupa Birliği Afganistan'da kendi yurttaşlarını tahliye edebilmek için ABD ordusuna olan bağımlılığını gördüğü 15 Ağustos'tan bu yana, "operasyonel gücü olan ortak AB gücü" kurma planını yeniden tartışmaya açtı.

Afganistan'da yaşananları "fiyasko" olarak değerlendiren AB savunma Bakanları, gelişmelerin AB ülkelerinde yarattığı "elektroşok'tan faydalı bir sonuç çıkarılması gerektiğini" belirttiler. Savunma bakanları, "AB'nin bir havaalanını bile koruyabilecek kadar gücü olmamasının dünyaya verilen çok olumsuz bir mesaj olduğunu" belirtti.

Ancak AB ülkeleri arasında ortak bir ordu kurma ve böyle bir projeyi hayata geçirme konusunda, ciddi çekince ve şüpheler dile getiriliyor. Bazı AB ülkeleri zaten 1500 kişilik bir askeri güç oluşturulduğunu ve yeni bir mekanizmaya gerek olmadığını savunuyor.

Bakan Hultqvist, devlet radyosu SR'ye yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in "Stratejik Pusula" planı çerçevesinde "AB'nin ortak askeri güç oluşturması" önerisini değerlendirdi.

Hultqvist, ABD ile askeri işbirliğinin AB'nin belkemiği olduğunu belirterek, "ABD ile işbirliğinin ve transatlantik bağlantının Avrupa'nın geleceği için hala çok önemli olduğuna inanıyorum. AB'nin askeri gücünü oluşturma planını, sorunları çözmenin ana yolu olarak görmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"STRATEJİK PUSULA" 16 KASIM'DA GÖRÜŞÜLECEK

"Stratejik Pusula"nın, AB'nin askeri anlamda gelecekteki hedeflerini, stratejik planlarını, kendisine yönelik tehditleri içeren bir askeri strateji belgesi olması isteniyor.

Stratejik Pusula'nın hazırlanmasında omurgayı oluşturacak belge ise AB'nin "tehdit analizi" raporu olacak. Bu gizli rapor, AB üyesi ülkelerin istihbarat kurumlarının tehdit değerlendirmelerinden oluşuyor. Ancak her AB üyesinin tehdit algısı farklı olduğundan henüz mutabakata varılmış değil.

AB'nin Stratejik Pusula oluşturmak istemesinin başlıca nedenlerinden biri "Avrupa'nın güvenliğinde özerklik" istemesi.

ABD'nin koruma kalkanından çıkmak ve kendi korumasını oluşturmak isteyen AB, bunu "stratejik özerklik" olarak tanımlıyor.

Borrell'in "acil durumlarda konuşlandırılabilecek 5 bin kişilik bir askeri güç oluşturma" önerisine ilişkin son karar, 16 Kasım'da AB'nin savunma gündemiyle yapacağı zirvede verilecek. Yıl sonunda dönem başkanlığını Slovenya'dan devralacak olan Fransa, AB ordusunun en hararetli savunucusu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmaneul Macron, 2022 Nisan ayında yapılacak seçimler öncesi, AB operasyonel güç birliğini kurmayı planlıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye ve Doğu Akdeniz krizi sırasında NATO'nun beyin ölümünde olduğunu söylemiş, Avrupa'nın kendi ordusunu kurmasının zamanının geldiğini savunmuştu. Ancak bunun NATO ve ABD'ye alternatif anlamına geleceği kaygısını taşıyan Almanya ve Doğu Avrupa ülkelerinden tepki gelmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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