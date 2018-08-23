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AB ile kaldığı yerden yeniden

Ankara'da Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden canlandırılması için hazırlıklar yapıldı. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 29 Ağustos'ta Reform Eylem Grubu'nun toplanacağını yazdı. Buna göre Avrupa Konseyi’nin izleme sürecinden çıkmak için gerekli adımlar atılacak. İlk adım Hollanda ile olacak

23.08.2018 - 15:20 | Güncelleme:

1- İki yıl aradan sonra Reform Eylem Grubu 29 Ağustos’ta yeniden toplanacak; tutukluluk süreçlerini de kapsayan yeni reform paketi hazırlanacak.

2- Avrupa Konseyi’nin izleme sürecinden çıkmak için gerekli adımlar atılacak.

3- Hollanda ile diplomatik temas için ortak açıklama yapılacak.

4- Brüksel ile donan müzakereler askıdan indirilecek, vize ve Gümrük Birliği dahil atılması gereken adımlar tekrar masaya konulacak. 

Bırakıldığı yere dönülüp, daha hırs ve azimle yeni başlangıç yapılacağının sözüdür “Nerede kalmıştık!..”

Ankara, Avrupa Birliği (AB) ile iki yıldır unutulma noktasına gelen ilişkileri askıdan indirip, yeni bir başlangıç yapmanın ilk adımını atmaya hazırlanıyor.

Dilerseniz ABD ile yaşanan gerilimin gittikçe girift hale gelen krize dönüşmesinin getirisi olarak değerlendirin…

İsterseniz de Türkiye’nin yaşadığı her ekonomik kriz sonrası sığındığı liman olarak görün…

Ankara, bayram süresince AB ile yeni bir başlangıç yapmak, kaldığı yerden daha azimli bir yolculuğa çıkmanın hazırlığını yaptı.

İKİ YIL SONRA REG

Bunları karar altına almak için 2003’ten bu yana AB sürecindeki önemli reformların karar merkezi olan Dışişleri, Adalet ve İçişleri bakanlarından oluşan Reform Eylem Grubu (REG) 29 Ağustos’ta toplantıya çağrıldı.

Daha önce Reform İzleme Grubu (RİG) olan yapı, “izleme” kavramı edilgen çağrışım yaptığı için “Reform Eylem Grubu” na (REG) dönüştürüldü.

Amaç, REG’in izlemekle kalmayıp, siyasi reformların hazırlanması, TBMM’de teklife dönüştürülerek yasalaşması ve uygulamaya yansıtılmasıydı.

Kurulduğu 2003’ten beri 28 kez buluşan REG, son toplantısını 28 Kasım 2014’te yaptı, o tarihten sonra bir daha biraraya gelmedi.

Oysa REG, Ulusal Program’ın koyduğu hedefler doğrultusunda Kopenhag siyasi kriterlerinin yerine getirilmesi için gerekli mevzuat uyumlaştırma çalışmalarının yanı sıra, önemli reformlara da imza atan en önemli yapıydı.

BRÜKSEL İLE YENİDEN

AB ile siyasi kriterlere ilişkin uygulama sorunları 3 bakanın biraraya gelmesiyle aşılırken, Anayasa değişiklik paketi, yargı reformu ve yolsuzlukla mücadele stratejileri, demokratik açılım sürecine ilişkin kararların hazırlanmasında da önemli rol üstlendi.

REG’in sekretarya işlerini AB Bakanlığı yürütüyordu.

Yeni hükümet sistemi düzenlemesiyle AB Bakanlığı’nın aktarıldığı Dışişleri Bakanlığı bu görevi üstlendi.

Bakanlık’taki yeniden yapılanma ile de yeni atanan bakan yardımcılarından Büyükelçi Faruk Kaymakçı’ya AB konuları bağlandı.

Bir anlamda AB ile müzakereleri yürütecek yeni “Başmüzakereci” sıfatı da Kaymakçı’ya tevdi edildi…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu’na AB ile ilişkilerin canlandırılması talimatını vermesiyle de adımlar hızlandı...

Bu kapsamda geçmişte AB Bakanlığı görevlerinde bulunan, Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da REG toplantısına davet edildi.

HEDEF, ‘DENETİMDEN’ ÇIKMAK

AB’den son dönem gelen olumlu açıklamalar da adımları cesaretlendirdi, tedbirlere ilişkin ilk taslak ortaya çıkarıldı.

Aktarıldığına göre 2 yıl sonra toplanacak REG’de en önemli gündem Türkiye’nin “denetim sürecine” sokulduğu Avrupa Konseyi’nin beklentilerine dönük reformları belirlemek.

Çünkü Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Denetim Komisyonu, 2017 Mart’ındaki toplantısında kabul ettiği raporla Türkiye’yi “siyasi ve hukuki olarak denetime almayı” kararlaştırdı.

OHAL ve “ifade özgürlüğünün önündeki engellerin” kaldırılmasını, “orantısız uygulamalara” son verilmesini, KHK ile devlet memurlarının ihracını, gazeteci ve siyasetçilerin de arasında bulunduğu kişilerin tutukluluk sürelerini de kararının gerekçeleri arasında saydı.

2018’DE OLMAZSA, MÜZAKERE BİTER

Konsey, Türkiye’den Venedik Komisyonu’nun tavsiyelerini de dikkate alarak 2018 sonuna kadar eksikliklerini gidermesini istedi.

Türkiye'nin AKPM’nin kabul ettiği beklentileri yerine getirmemesi, Kopenhag siyasi kriterlerinden uzaklaştığı anlamına gelecek ve AB ile müzakere süreci tamamen kaybedilecek.

Ankara bunu da dikkate alarak ilk adımda OHAL’i kaldırdı, kurduğu OHAL Komisyonu aracılığıyla suçsuz bulunanların kamu görevine iadesinin yolunu açtı…

Son olarak da uzun süredir tutuklu olan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile sınırı geçtikleri için tutuklu olan Yunan askerleri serbest bırakıldı.

AB içinde memnuniyet yaratan adımlar olarak kabul edilmekle birlikte, tutuksuz yargılama ile ilgili beklentilerin karşılanmadığı kayda geçirildi.

TUTUKSUZ YARGILAMA

REG bu kapsamda Avrupa Konseyi (AK) denetim sürecinden çıkmak için tutuksuz yargılamaya dönük düzenlemelerin de arasında bulunduğu bazı adımları masaya yatıracak.

Türkiye’nin yatırımcılar için de güvenli liman olduğunu gösteren hukuki bazı yeni paketler de görüşülecek.

Bu kapsamda “Bu reformlar Rahip Brunson’u da kapsama alıcı gelişme yaratır mı?” diye sordum.

Konuyla ilgili etkin isim, “O meseleyi bizzat ABD Başkanı Trump gereksiz şekilde başka boyuta taşıdı; Brunson’a ilişkin beklenti yaratılmamalı, bu aşamadan sonra da zor” dedi.

Ankara’nın atacağı adımların arasında vizesiz Avrupa ve Gümrük Birliği konuları da yer alıyor.

İki yıldır Brüksel ile buzdolabına alınan ilişkilerin yeniden ısıtılması, AB başkentleri ile temasın sıklaştırılması da gündemde.

İLK ADIM HOLLANDA İLE

İlk adım da Hollanda ile atılacak. 16 Nisan 2017 referandum sürecinde yaşanan krizle siyasi ilişkileri kopma noktasına gelen iki ülke yeni bir başlangıç yapacak.

Her iki ülkenin başkentinden, bozulan ilişkilerin restorasyonu konusundaki irade beyanını içeren açıklama yapılacak.

Şunu belirtmeliyim ki; Ankara, AB ile ilişkilerinin en sıcak olduğu 2005- 2010 sürecine dönme konusunda kararlı…

 

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