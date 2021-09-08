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AB, Irak-Belarus uçuşlarının kalıcı şekilde durdurulmasını istiyor

Avrupa Birliği (AB), Belarus'tan Baltık ülkelerine sığınmacı girişlerinden sonra Irak'tan Belarus'a geçici olarak durdurulan uçuşların kalıcı şekilde sonlandırılması için Irak hükûmetinden talepte bulundu.

AB, Irak-Belarus uçuşlarının kalıcı şekilde durdurulmasını istiyor
AB'den Irak-Belarus uçuşlarını durdurma talebi
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AA

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, iki günlük Irak ziyaretinin ardından yayımladığı blog yazısında, Iraklı yetkililerle göç dosyasını görüştüğünü, bu konuda Irak ile iyi iş birliği içinde olmak istediklerini belirtti.

Borrell, "Belarus'a uçuşların geçici olarak askıya alınması kararları nedeniyle Irak makamlarına takdirlerimizi bir kez daha kuvvetli şekilde yineledim ve uçuşların durdurulmasının kalıcı hale gelmesi için talepte bulundum." ifadesini kullandı.

"Irak vatandaşlarının suç örgütleri tarafından araç olarak kullanılmaması gerektiği üzerinde mutabık kaldık." ifadesine yer veren Borrell, Irak makamlarının bu konunun AB için çok önem taşıdığının farkında olduğunu kaydetti.

​​​​​​​Belarus'a sınır olan Polonya, Litvanya ve Letonya gibi AB ülkeleri, Belarus hükûmetini Afganistan, Irak, Suriye gibi ülkelerden getirilen düzensiz göçmenleri ülkelerine "itmekle" ve Belarus'u, göçmenleri AB'ye karşı araç olarak kullanmakla suçluyor.

AB, Belarus'ta Ağustos 2020'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimine hile karıştırıldığı ve muhalefete baskı uygulandığı gerekçesiyle bu ülkeye yaptırımlar uyguluyor. Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun da dahil olduğu yaptırımlar, seyahat kısıtlaması ve varlıkların dondurulması gibi uygulamaları içeriyor.

AB dışında İngiltere ve ABD'nin de Belarus'a yönelik yaptırımları devam ediyor. Rusya ise yaptırımlara karşılık Belarus yönetimine destek veriyor.

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