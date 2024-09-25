AB Konseyi Başkanı Michel: "BMGK'deki daimi koltuk bir ayrıcalık değil, sorumluluktur"

Michel, New York'ta BMGK'da üst düzey katılımla düzenlenen "Barış için Liderlik" oturumunda bir konuşma yaptı.

BMGK'de daimi koltuğa sahip ülkelerin küresel barışı koruma sorumluluğu bulunduğunu aktaran Michel, "Bu pencerelerin dışında olup bitenlerden hepimiz sorumluyuz. Ama bazıları diğerlerinden daha fazla sorumlu. Güvenlik Konseyi'ndeki daimi koltuk bir ayrıcalık değil, sorumluluktur. Dünya barışının koruyucusu olmak üzere sadece 5 ülkeye verilmiş ağır bir sorumluluktur." dedi.

Daimi üyelerden bazılarının "sorumluluklarını yerine getirmediğini" dile getiren Michel, "1945'te dünya her ne pahasına olursa olsun barış istiyordu. Küresel barışı güvence altına alma karşılığında veto hakkınızı kabul ettik." diye konuştu.