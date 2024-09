AB Konseyi Başkanı Michel: "BMGK'deki daimi koltuk bir ayrıcalık değil, sorumluluktur"

Michel, New York'ta BMGK'da üst düzey katılımla düzenlenen "Barış için Liderlik" oturumunda bir konuşma yaptı.

BMGK'de daimi koltuğa sahip ülkelerin küresel barışı koruma sorumluluğu bulunduğunu aktaran Michel, "Bu pencerelerin dışında olup bitenlerden hepimiz sorumluyuz. Ama bazıları diğerlerinden daha fazla sorumlu. Güvenlik Konseyi'ndeki daimi koltuk bir ayrıcalık değil, sorumluluktur. Dünya barışının koruyucusu olmak üzere sadece 5 ülkeye verilmiş ağır bir sorumluluktur." dedi.

Daimi üyelerden bazılarının "sorumluluklarını yerine getirmediğini" dile getiren Michel, "1945'te dünya her ne pahasına olursa olsun barış istiyordu. Küresel barışı güvence altına alma karşılığında veto hakkınızı kabul ettik." diye konuştu.

Michel, 5 ülkeye daimi veto hakkı veren BM'nin kurucu anlaşmasının mevcut durumda "saldırı altında olduğunu" söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kiev'de düşen her bomba, Gazze'de yıkılan her hastane, Sudan'da yok edilen her köy, bu trajedilerin her biri insanlığımıza yapılan bir başka saldırıdır. Bu suçlar cezasız kaldığında, bu suçlar normal hale gelir, dünyanın işleyişi haline gelir, kanun haline gelir. Suçlar cezasız kaldığında kurbanlar inancını kaybeder, hepimiz inancımızı kaybederiz."

Michel, BMGK'nin "daha kapsayıcı, meşru ve etkin hale getirilmesi için" reforma ihtiyaç duyduğunu aktararak, "Birlikte bir fark yaratabiliriz. Birlikte tarihin akışını yeniden değiştirebiliriz. Ancak bunun için cesaret, cüret ve liderlik gerekir. Bu konseyin tüm daimi üyelerinin tarihi sorumluluklarını yerine getirmelerinin zamanı gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.