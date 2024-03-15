AB Konseyi Başkanı Michel, Rusya Devlet Başkanı Putin'e gönderme yaptı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'da bugün başlayan devlet başkanlığı seçimiyle ilgili konuştu.

Michel, bugün attığı tweet'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderme yaptı.

Putin'i "ezici oy çokluğuyla kazandığı zaferi nedeniyle" tebrik etmek istediğini belirten eski Belçika Başbakanı, "Muhalefet yok. Özgürlük yok. Seçim yok" ifadelerini kullandı.

SEÇİMLER 17 MART'TA BİTİYOR

Rusya'da 3 gün sürecek devlet başkanlığı seçimi için halk, sandık başına gitmeye başladı.

İlk olarak ülkenin en doğusunda yer alan Kamçatka ve Çukotka bölgesinde başlayan oy verme işlemleri, ülke genelinde 94 binden fazla sandıkta yapılıyor. Seçim, 17 Mart akşamında ülkenin en batısındaki Kaliningrad bölgesinde sandıkların kapanmasıyla sona erecek.

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Ülke içinde 112 milyon 309 bin 947, Rusya'nın yurt dışındaki temsilciliklerinde 1 milyon 890 bin 863, Kazakistan'daki Rus Baykonur Uzay Üssü'nde 11 bin 924 kayıtlı seçmen oy kullanacak.

Seçimler, hem sandık başında hem de uzaktan elektronik ortamda yapılıyor. Uzaktan oylama işlemi, Moskova dahil toplam 29 bölgede gerçekleştiriliyor.

Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da, 2022'de ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde de devlet başkanı seçimi için sandık başına gidiliyor.