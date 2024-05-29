AB yetkilisi, hakkında "yakalama kararı" başvurusu yapılan İsrailli bakanla görüştü Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulundu. Avrupa Birliği Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ise karara rağmen Gallant'la buluştu

Anadolu Ajansı Giriş: 29.05.2024 - 18:36 Güncelleme: 29.05.2024 - 18:38 facebook

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