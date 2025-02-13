ABB'den "Tümülüs" projesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in tarihi ve kültürel mirasını kente kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir'den yapılan açıklamaya göre, Ulus Tarihi Kent Merkezi başta olmak üzere köklü bir geçmişe sahip olan Başkent'in dört bir yanında arkeolojik, tarihi ve kültürel mekânları gün yüzüne çıkarmak için önemli projelere hayata geçiren Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, şimdi de Tümülüsleri görünür kılmak için harekete geçti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, "Ankara önemli bir Tümülüs kentidir. Ankara'da mücavir alan sınırları içerisinde yüzlerce tümülüsümüz var. Bunların 132 adedi Polatlı ilçemizde Gordion Antik Kenti'nde, 20'ye yakını da Ankara kent merkezinde bulunuyor. Ayrıca, hepsi tescillenmiştir" dedi.

AŞTİ'nin yanında bulunan Beştepe Tümülüsü'nde Ankara Üniversitesi tarafından yeni bir jeoradar çalışması gerçekleştirileceğini kaydeden Bekir Ödemiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ankara'daki tümülüsleri görünür hâle getirmek için Ankara Büyükşehir Belediyesinin tüm imkânlarını seferber ettiklerini ifade eden Ödemiş, "Bakanlıkla bu konudaki iş birliğimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Beştepe Tümülüsü’nde, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Yusuf Kadıoğlu başkanlığındaki bir ekip jeoradar çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de destek verdik. O çalışma neticesinde buranın höyük veya tümülüs olduğuna ilişkin kesin bir kanaate varılamadı. Şimdi yeni bir jeoradar çalışması yapılacak. Eğer tümülüs olduğu ortaya çıkarsa müzeyle yapacağımız protokol ile Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara'da diğer yedi kazıya, arkeolojik kazıya verdiğimiz desteği buraya da vereceğiz" ifadelerini kullandı.