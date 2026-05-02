Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Abbas Erakçi ile Al Sani telefonda görüştü | Dış Haberler

        Abbas Erakçi ile Al Sani telefonda görüştü

        Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, devam eden müzakerelerin seyri, bölgedeki diplomatik temaslar ve Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmeleri ele aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 23:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erakçi ile Al Sani telefonda görüştü

        Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi ile Al Sani arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, devam eden müzakerelerin seyri, son gelişmeler ve mevcut diplomatik temaslar değerlendirildi.

        Açıklamada, Al Sani’nin Katar’ın krizin barışçıl yollarla sona erdirilmesine yönelik arabuluculuk çabalarına tam destek verdiğini belirttiği aktarıldı.

        Al Sani’nin ayrıca, müzakerelerde ilerleme sağlanması ve yeniden gerilim yaşanmasının önlenmesi için tüm tarafların diplomatik girişimlere olumlu yaklaşmasının önemine vurgu yaptığı aktarıldı.

        Görüşmede Al Sani’nin, deniz seyrüsefer özgürlüğünün taviz verilemez temel bir ilke olduğunu ifade ederek, Hürmüz Boğazı’nın kapatılması veya baskı unsuru olarak kullanılmasının krizi derinleştireceği ve bölge ülkelerinin hayati çıkarlarını riske atacağı yönündeki değerlendirmede bulunduğu belirtildi.

        Açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndaki olası bir gerilimin küresel enerji ve gıda tedariki ile uluslararası piyasalar ve tedarik zincirleri üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.

        Al Sani’nin görüşmede ayrıca uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı’na bağlılığın önemini vurguladığı, bölge halklarının çıkarlarının gözetilmesi gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özgür Özel Kadıköy'de 1 Mayıs kutlamalarına katıldı

        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Kadıköy'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen kutlamalara katıldı.  (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Aslan Samsun'da takıldı!
        Aslan Samsun'da takıldı!
        Talisca ile umuda tutundu!
        Talisca ile umuda tutundu!
        Amedspor Süper Lig'de!
        Amedspor Süper Lig'de!
        İran'dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
        İran'dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        İsim krizi
        İsim krizi
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        ABD'den dev silah satışı
        ABD'den dev silah satışı
        Trump'tan Küba mesajı
        Trump'tan Küba mesajı
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Tülay Özer'e veda
        Tülay Özer'e veda
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi