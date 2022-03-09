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EIA'nın "Mart 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 105,922 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam şubat ayı raporunda 82,87 dolardı.

Raporda, WTI ham petrolün varil fiyatının da bu yıl için 101,17 dolar olacağı öngörüldü. WTI'nın varil fiyatı şubat ayında 79,35 dolar olarak tahmin edilmişti.

Gelecek yıl ise Brent türü ham petrolün varil fiyatının 88,98 dolara, WTI türü ham petrolün varil fiyatının ise 84,98 dolara gerilemesi bekleniyor.

Raporda, fiyatların Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle artan belirsizlik ve müteakip yaptırımlarla yükselişe geçtiği, OPEC+ grubunun üretim kararları ve ABD petrol ve doğal gaz üreticilerinin beklenen hızda sondaj faaliyetlerini gerçekleştirmemesinin de bu belirsizlikleri artırdığı ifade edildi.

Küresel petrol stoklarının 2020'nin ortalarından itibaren günde ortalama 1,8 milyon varil azaldığı belirtilen raporda, stokların bu yılın ilk çeyreğinde de azalmaya devam edeceği tahmin edildi ve bu durumun fiyatlar üzerindeki kalıcı yukarı yönlü baskıları artırdığı vurgulandı.

Raporda, 2023 yılına kadar genel olarak stokların günlük 500 bin varil civarında artacağı, bunun da fiyatlardaki artış hızını yavaşlatacağı, arz tarafında beklentilerin dışında gerçekleşecek herhangi bir aksaklığın ise fiyatlar üzerinde yükseltici etki yaratacağı kaydedildi.

Küresel petrol tüketiminin bu yıl geçen yıla göre yaklaşık 3,1 milyon varil artışla günlük ortalama 100 milyon 600 bin varil, 2023'te ise 102 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.

Rusya ve çevre ülkelerdeki ekonomik büyüme ve petrol tüketimine ilişkin görünümün belirsiz olduğu ifade edilen raporda, petrol tüketiminin, küresel ekonomik faaliyetlerin ve ulaşım sektörünün Rusya kaynaklı yaptırımlara ve buna bağlı gelişecek olaylara nasıl tepki verdiğine bağlı olacağı belirtildi.

RUSYA'NIN PETROL ÜRETİMİ AZALACAK

Raporda, Rusya'nın şubatta günlük 11,3 milyon varil olan petrol üretiminin mart ayında 25 bin varil azalacağı, nisanda ise günlük 500 bin varillik ek bir düşüş olacağı tahmin edildi.

Geçici olduğu belirtilen bu üretim azalışları, bazı şirketlerin mevcut olanlara ek yeni yaptırımlar olacağı beklentisiyle Rusya'dan ham petrol ithalinden kaçınmalarından kaynaklandı.

OPEC'in günlük ham petrol üretiminin geçen yıl bir önceki yıla göre 960 bin varil arttığına işaret edilen raporda, bu rakamın 2,78 milyon varil yükselerek bu yıl yaklaşık 34,4 milyon varile, 2023'te ise 34,6 milyon varile ulaşacağı tahmin edildi.

ABD'NİN HAM PETROL ÜRETİMİNDE REKOR YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Rapora göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 30 bin varil olması bekleniyor. Geçen yıl bu miktar, yaklaşık 11 milyon 180 bin varil olarak gerçekleşti.

Üretimin 2023'te ise 12 milyon 990 bin varil seviyesinde gerçekleşerek en yüksek yılık artışa ulaşacağı öngörülüyor.